Kalben ödül gecesine 'erkek' olarak katıldı: 'Belki daha özgür hissederim'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:51

Ünlü şarkıcı Kalben, yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan GQ Men of the Year gecesine katılarak büyük bir sürprize imza attı.

Gecede, erkek kılığına bürünerek bıyık makyajı ve maskülen tarzıyla gözleri üzerine topladı. Etkinlikte yaptığı açıklamayla da dikkatleri çekti.





"Ülkemizde kadın olmanın bu kadar zor olduğu günlerde, ben bir gün erkek olayım belki işe yarar diye düşündüm," diyen Kalben, bu tercihinin arkasındaki anlamı ve mesajı paylaştı.

KALBEN’İN ERKEK KIYAFETİNE DİKKAT ÇEKEN MESAJI

Müzik kariyerinde büyük başarılar elde eden Kalben, her adımıyla dikkat çekiyor. Şarkıcının bu kez de erkek tarzındaki giyimi sosyal medyada çok konuşuldu. "Bugün 'adam olayım' dedim, belki daha özgür ve rahat hissederim," sözleriyle özgürlük ve rahatlık arzusunu dile getiren Kalben, kadın olmanın zorluklarına da dikkat çekti.







Kalben’in bu cesur adımı, GQ Men of the Year gecesinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Şarkıcının bıyıklı ve maskülen görünümü, sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.