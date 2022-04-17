Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat

17 Nisan 2022 Pazar, 15:27

Kalıcı makyajlarda ağır metal boyalara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Sait Dalmış ,”Kalıcı makyaj yaptırırken güvenilir bir ekibin tercih edilmesi beraberinde önemli kazanımları getirmektedir” diye konuştu.

KALICI MAKYAJDA GÜVENİLİRLİK

Kullanılan malzemelerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini aktaran Dalmış, “Kaliteli bir merkezden bu hizmetin alınması çok önemlidir. Çünkü ağır metal boyaların kullanıldığı yerlerde alerjik reaksiyonların oluşması mümkündür. Ayrıca bu boyaların rengi zamanla değişime uğramaktadır. Makyajının her daim taze olmasını isteyenler için kalıcı makyaj ideal bir seçim olsa da kullanılan malzemelere dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kalıcı makyaj uygulamasında tercih edilen ürünlerin de kaliteli olması şarttır” ifadelerini kullandı.

KALICI MAKYAJDA ÜRÜN KALİTESİ

Hijyenik bir ortamın önemine vurgu yapan Dalmış, “Uygulanacak ürünlerin onaylı ve kaliteli olması büyük önem taşımaktadır. Bu işlemlerde steril bir iğne aracılığıyla doku altına boya enjekte edilmektedir. Bu sebeple her şey hijyenik olmak durumundadır. Aksi takdirde çeşitli sağlık sorunları yaşamak mümkündür. Mikrop kapma ihtimaline karşı yeterli önlemlerin alınmış olması önemlidir. Kullanılan boyaların organik ve mineralli olup cilt ile uyumlu olması da dikkat edilecek bir diğer konudur” açıklamasında bulundu.

KALICI MAKYAJDA SİMÜLASYON ADIMI

Yapılan işlem ile ilgili bilgi veren Dalmış, “İşleme başlamadan önce simülasyon adımı çok önemlidir. İlk olarak tasarım çalışması görülmelidir. Bu çalışma onay aldıktan sonra tasarımın dışına çıkmadan uygulama yapılır. Bu da sonuçların başarısında etkili bir unsur olacaktır. Dalmış Beauty kişinin zevkine en iyi sonuçlara ulaşabilme açısından bu adımın büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor” dedi.