Yurttaş, makyaj ve bakım ürünlerine yapılan zamlara tepkili: Ne zaman aldım hatırlamıyorum
Bakım ve makyaj ürünlerine yapılan zamlar yurttaşı isyan ettirdi. Yurttaşlar uzun süredir makyaj ürünü alamadığını ve bu ürünlerin artık lüks tüketime girdiğini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
Yurttaşlar, gelen zamlardan dolayı bakım ürünlerini git gide azalttıklarını söylüyorlar. Standart bir ojenin fiyatı geçen yıl 6 TL'den satılırken; şu an minimum 12 TL. Aynı şekilde fondöten, ruj, far gibi makyaj ürünlerinin fiyatları da yükseldi.
Almak istedikleri malzemeleri alamadıklarını belirten yurttaşlar, bir yıl öncesine kıyasla fiyatların çok arttığını dile getirdiler.
''EN SON ARALIK'TA ALDIM''
Lüks tüketime giren ürünleri almayı azalttığını söyleyen bir yurttaş, ''Bir şampuan, bir saç kremi alıyorsunuz mesela. Ama saç kreminden feragat ediyorsunuz. Belki gündemin dışında ama farklı bir konu'' ifadelerini kullandı.
Diğer yurttaş ise en son ne zaman makyaj ürünü aldığını hatırlamadığını ve çoğu ürünü artık almadığını belirtti.
Bir diğer yurttaş ise ''En son Aralık'ta yalnızca bir göz kalemi aldım" ifadelerine yer verdi.
Kamera: İsmail Bayraktar
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