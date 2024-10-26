Kalp doktorları uyardı! Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret

Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 26.10.2024 - 11:16

Kalp sağlığımız, yaşam kalitemizi ve günlük işlerimizi doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Ancak çoğumuz kalbin güçsüzleşmesiyle birlikte gelen uyarıcı belirtileri fark etmeyebiliriz. İşte, Kalbinizin güçsüz olduğunu gösteren 3 işaret...

BACAKLARDA ŞİŞLİK

Bacaklarda ani ve sürekli şişlikler kalp yetmezliğine işaret edebilir. Bu şişlikler genellikle ayak bileklerinden başlar ve kalp yetersizliğinde dokuların sıvı tutması sonucunda gelişir. Ödem, kalp sağlığınızın zayıfladığını gösteren önemli belirtilerden biridir.

GÜNLÜK HAYATTA ARTAN NEFES DARLIĞI

Yürüyüş yaparken ya da merdiven çıkarken hissedilen aşırı nefes darlığı, vücudunuzun yeterli oksijen almadığını gösterebilir. Kalp kasının güçsüzleşmesi, kan akışını azaltır ve bu durum nefes darlığı ile kendini belli eder. Bu tür belirtileri gözlemleyen kişiler, vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

UYKU ESNASINDA NEFES ZORLUĞU ÇEKMEK

Uyurken ya da yatarken nefes darlığı yaşamak, 'ortopne' olarak adlandırılan ve kalp yetmezliğinin göstergesi olabilen bir durumdur. Bu semptomun şiddetlenmesi, kalp sağlığınızın ciddi bir değerlendirme gerektirdiğini işaret eder.