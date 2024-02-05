Kalp dostu yemiş: Kaju fıstığının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:17

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:17

Hem lezzeti hem de besin değeri açısından zengin olan kaju fıstığının şaşırtan faydaları bulunmaktadır. Besin değeri yüksek bir çerez olan kaju; kilo kaybına destek vermesi, kan şekerini düzenlemesi, kalp sağlığını desteklemesi ve depresyona iyi gelmesiyle öne çıkar. Çeşitli vitamin ve mineralleri içinde barından kajunun sağlığa birçok faydası bulunur. Peki kaju fıstığının faydaları nelerdir? Kaju neye iyi gelir? Hepsi yazının devamında...

KAJU NEDİR?

Sakız ağacıgiller familyasına ait olan ve Brezilya’ya özgü tropik bir ağaç olan kaju ağacından elde edilen kaju, sıcak iklimlerde yetişip besin değeri yüksek olan böbrek şeklinde bir tohumdur. Besin değeri açısından zengin ve lezzet olarak da tatmin edici bir çerez olarak kabul edilen kajunun tüketimi de dünya genelinde yaygındır. Atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra yağ olarak tüketilen kaju, süt formuyla da bilinir.

KAJU FISTIĞININ BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kaju fıstığı, tekli doymamış ve çoklu doymamış türleri de dahil olmak üzere sağlıklı yağlar açısından zengindir. Kajunun içinde yer alan zengin kaynaklar şunlardır:

Magnezyum

Manganez

Fosfor

Çinko

B6 Vitamini

K vitamini

Selenyum

D vitamini

Kalorisi yüksek bir besin olan kajunun dozuna dikkat edilmelidir. Aşırı tüketildiğinde kilo alımına sebep olabilen kaju, yüksek dozda alındığında ciltte alerjik reaksiyonlara da yol açabilir.

KAJU FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır

Kaju fıstığı, anakardik asit formundaki hidroetanolik ekstrakt adı verilen aktif bileşen sayesinde anti-diyabetik bir özelliğe sahiptir ve glikoz taşınmasını ve kontrolü uyarır. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olan kaju, bu sayede kan şekerini düzenler ve özellikle tip 2 diyabet riskini azaltır.

Kalp sağlığını destekler

Kaju, kötü kolesterolü düşürmesinin yanı sıra aynı zamanda yüksek magnezyum içeriği sayesinde kalp hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olabilir. Yeterli düzeyde magnezyum almak, kalbe yeterince kan gitmediğinde ortaya çıkan iskemik kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Beyin sağlığına iyi gelir

Kaju fıstığının içindeki çeşitli bileşenleri, nörotransmiter yolları, sinaptik iletimi ve membran akışkanlığını düzenleyerek bilişsel yetenekleri ve çoklu beyin süreçlerini destekleme konusunda etkilidir. Kajunun beyin fonksiyonunu desteklemesinin altında yatan en temel sebepler kaju fıstığındaki sağlıklı yağların yanı sıra çinko, demir ve bakır gibi minerallerdir.

Kilo verilmesine yardımcı olur

Kajunun içindeki yağlar genel olarak yiyecekleri daha doyurucu hale getirir ve A ve D vitamini gibi yağda çözünen vitaminlerin besin emilimini artırır. Bu sebeple kaju fıstığı, yemekten sonra kişinin kendisini daha tok hissetmenize yardım ederek yeme isteği ve sağlıksız atıştırmaların tüketimini engeller ve köreltir.

Depresyonun etkilerini azaltır

İçindeki çinko sayesinde stres seviyesinin azalmasına yardım eden kaju, tüketildiği zaman kişinin serotonin seviyesini yükseltir. Bu bilgilerin ışığında kajunun depresyonun etkilerini azaltıcı bir rolü söz konusudur.

Antikanser bir etkisi söz konusudur

İçerdiği zengin antioksidan sayesinde kaju, oksidatif strese neden olan, potansiyel olarak DNA hasarına, hücre mutasyonuna ve kanserli tümör oluşumuna katkıda bulunan yüksek düzeydeki serbest radikal hasardan vücudu koruma görevi görür. Bu sayede kişinin bağışıklık sistemini güçlendiren kaju, antikanser olarak değerlendirilebilir.

Kemik sağlığını güçlendirir

Kaju, kalsiyum, magnezyum ve potasyum varlığıyla birlikte içindeki K vitamini sayesinde kemik sağlığını güçlendirir ve osteoporoza karşı koruma sağlar.

İltihaplanmayı azaltır ve hastalıklara karşı koruma sağlar

Yüksek düzeyde antioksidan içermesi sebebiyle kajunun vücuttaki iltihapları azaltıcı etkisi vardır vücudu hastalıklara karşı korur.

Safra taşı riskini azaltabilir

Yapılan araştırmalar, biyoaktif bileşenler, özellikle doymamış yağ asitleri, lif ve mineraller açısından güçlü bir besin olan kajunun safra taşı riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Kajunun felç riskini azaltabilme rolü vardır

Kaju, içerdiği magnezyum sayesinde felç(inme) geçirme riskini azaltıcı bir etki gösterebilir.