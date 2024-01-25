Hindistan'ın eşsiz lezzeti,5 bin yıllık şifa deposu çay: Masala çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:18

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:18

Kökeni Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya uzanan Masala çayı, bu bölgelerde yüzyıllardır tüketiliyor. Eski dönemlerde yenilebilir her türlü ot ve baharata demlenerek tüketilen bu çay, 5000 yıllık süreçten sonra günümüzdeki halini almıştır. Bu zengin ve aromatik çay, baharatların harmanlanmasıyla elde edilen özel bir karışımdır. Masala Çayı, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki iltihaplanma riskini azaltır. Sağlıklı bir içecek arayanlar için idealdir.Peki Masala çayı nedir, faydaları nelerdir ve nasıl yapılır?



MASALA ÇAYI GELİŞİMİ 5 BİN YILLIK BİR GEÇMİŞE UZANIYOR!

Çok uzun yıllardır Asya ülkelerinde, Hindistan'da tüketilen bir çaydır. 5 bin yıllık bir süre içinde gelişerek günümüze kadar ulaşmayı başarabilen Masala çayı, eski zamanlarda her yenilebilir ot ve baharat demlenerek tüketiliyordu. Fakat o dönemlerde kaynatılmış baharatlara süt ve çay yaprakları ilave edilmiyordu. Yani süt ve çay yaprakları olmadan tüketilen masala çayı zamanla şu anki haline dönüştü. Masala çayının gelişim süreci ise 20. yüzyılın başlarında İngiliz sermayeli Hindistan Çay Topluluğu ile başlamış oldu. Tekstil fabrikalarında ve madenlerde çalışan işçileri çay molasına teşvik eden bu girişimde masala, popüler bir içecek haline geldi.

MASALA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Bu lezzetli içeceğin sağlık faydaları da dikkate değerdir. Öncelikle, zencefil içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve mide rahatsızlıklarını hafifletir. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip olan tarçın ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Masala çayının enerji verici etkisi de göz ardı edilemez. İçerdiği siyah çay ile kafein desteği sağlayarak zihinsel uyanıklığı artırırken, baharatların verdiği enerjiyle vücudu canlandırır. Süt ve bitkilerde bulunan kalsiyum; kemik ve diş yapısının gelişimine ve korunmasına yardımcı olur. Metabolizmayı canlı tutar kilo vermeye yardımcı olur. Kalp, akciğer ve böbrekler üzerinde olumlu etkileri vardır. Beriberi hastalığının tedavisi için tavsiye edilir.Sonuç olarak Masala çayı hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla ön plana çıkan bir içecektir. Hindistan`ın zengin kültürünü ve aromalarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

MASALA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

8 adet kakule

4 adet karanfil

4 adet tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

1 çay kaşığı toz zencefil

600 ml.su

100 ml.süt

3 adet demlik poşet çay

Servisi için:

2 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)

Hazırlanışı:

Kakule, karanfil, yıldız anason, karabiber ve çubuk tarçını bir havanda döverek ufaltın. Bir tencereye ufalanmış baharatları, toz zencefili ve suyu alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynatın. Kaynayınca ocağı kapatın ve beş dakika demlemeye bırakın. Beş dakika sonra tencereye sütü ekleyin, süt kaynayınca ocağın altını kapatıp çay poşetlerini tencere koyun. Tencerenin kapağını kapatıp üzerine bir örtü örterek beş dakika daha demlendirin. Çayı süzerek sıcak olarak servis yapın. Arzuya göre şekerle tatlandırın. Afiyet olsun!