Kalp krizinden önceki tehlike: Nefes alış hızınız yaşamınızı etkileyebilir

Kalp krizi belirtileri, herkesin bildiği acil semptomlar olsa da, bazı durumlarda çok daha ince, fark edilmesi zor belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, bu belirtilerin bazen kalp krizinin habercisi olabileceğini ve çoğu kişinin bu uyarıları görmezden geldiğini belirtiyor. Özellikle kalp krizi öncesinde ortaya çıkabilecek ortopne gibi gizli belirtilerin fark edilmesi hayati önem taşıyor.

KALP KRİZİNİN SESSİZ BELİRTİSİ: ORTOPNE

Ortopne, yani yatarken nefes almakta zorlanma, kalp krizi öncesi en önemli belirtilerden biri olabilir. Uzmanlar, bu durumun yüzde 92 oranında göz ardı edildiğini açıkladı.

Ortopne, bir kişinin yatarken nefes almakta zorlanması durumudur. Uzmanlar, "Kalp zayıfladıkça, kan akışı akciğerlere geri akar. Yatarken, yerçekimi nefes almanıza yardımcı olmayı durdurur ve bu da sizi ter içinde, nefes almakta zorluk çekerken uyandırır" şeklinde konuşuyor.

KALP KRİZİ VE ORTOPNE ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yatarken, vücudun alt kısmına yerçekimi nedeniyle kan akar, ancak yatak pozisyonunda bu durum değişir ve kan göğüs bölgesine hareket eder. Sağlıklı bir kalp için bu durum sorun yaratmasa da, kalp hastalığı olan kişilerde ekstra baskı kalp için büyük bir problem olabilir.

Uzmanlar, “Bu stres değil. Bu, vücudunuzun size dinlemeniz için bağırması” diyerek ortopnenin kalp sağlığıyla ne kadar önemli bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

ORTOPNENİN ARTAN YAYGINLIĞI VE YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Bilim insanları, yaşam tarzı faktörlerinin ortopnenin etkilerini artırabileceğine de dikkat çekti. Araştırmacı Dr. Rahman konu hakkında "Gece geç saatlere kadar çalışmak, sürekli telaşlı işler, atlanan öğünler, enerji içecekleri ve sıfır iyileşme; bu faktörler kalbinizi zorlar" dedi.

Rahman, "Eğer hiç başınızın altına yastık koyarak sadece nefes almak için uyumak zorunda kaldıysanız, güvenli olmak adına hemen bir kontrolden geçmelisiniz" diyerek bu belirtileri göz ardı etmenin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.