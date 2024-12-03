Kalp krizine sebep oluyor, ölüm riskini artırıyor: Stres seviyesini yükselten 8 davranış

Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, onu tetikleyen davranışlardan uzak durmak ve bilinçli seçimler yapmak yaşam kalitenizi artırabilir. Peki, kalp krizine sebep olup ölüm riskini artıran hareketler nelerdir? İşte, stres seviyesini yükselten 8 davranış...

Kalp krizine sebep oluyor, ölüm riskini artırıyor: Stres seviyesini yükselten 8 davranış
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:53

Günlük hayatın koşuşturmacası, iş yükü ve sosyal sorumluluklar derken stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, stresin sadece dış etkenlerden değil, aynı zamanda bireylerin davranışlarından da kaynaklandığını unutmamak gerekir. Yanlış alışkanlıklar ve tutumlar, farkında olmadan stres seviyesini artırabilir. Peki, kalp krizine sebep olup ölüm riskini artıran hareketler nelerdir? İşte, stres seviyesini yükselten 8 davranış...

STRES SEVİYESİNİ YÜKSELTEN 8 DAVRANIŞ 

1. Sürekli erteleme alışkanlığı

Günlük sorumlulukları ertelemek, işlerin birikmesine ve kişinin kendisini baskı altında hissetmesine neden olur. Bu durum, zaman yönetimini zorlaştırarak sürekli bir stres döngüsü yaratır.

2. Hayır diyememek

Başkalarını memnun etme isteğiyle gereğinden fazla sorumluluk almak, kişinin kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmesine yol açar. Bu durum, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu artırır.

3. Mükemmeliyetçilik

Kendi kendine yüksek standartlar koymak ve her şeyi kusursuz yapma çabası, kişinin kendisini sürekli yetersiz hissetmesine neden olabilir. Bu durum, stresin yanı sıra özgüven sorunlarına da yol açabilir.

4. Fiziksel aktivite eksikliği

Hareketsiz bir yaşam tarzı, yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da olumsuz etkiler. Egzersiz yapmamak, vücudunuzdaki stres hormonlarının birikmesine yol açabilir.

5. Olumsuz düşünce kalıpları

Sürekli olarak en kötü senaryoları düşünmek veya kendi başarısızlıklarınıza odaklanmak, stres seviyenizi artırır. Negatif düşünceler, motivasyonu düşürdüğü gibi stresin sürekliliğini sağlar.

6. Yetersiz uyku

Uykusuzluk, stres hormonlarının artmasına ve zihinsel yorgunluğa neden olur. Yetersiz uyku, kişinin günlük hayatında daha gergin ve tahammülsüz olmasına yol açar.

7. Dengesiz beslenme

Aşırı kafein tüketimi, işlenmiş gıdalar ve düzensiz yemek saatleri, vücudun stresle başa çıkma kapasitesini düşürür. Kan şekeri dalgalanmaları, stres seviyesini doğrudan etkileyebilir.

8. Teknolojiye aşırı bağlılık

Telefon, tablet ve bilgisayarlara fazla zaman harcamak, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğu artırır. Sosyal medyada geçirilen uzun süreler, kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslamasına ve stres yaşamasına neden olabilir.


Etiketler: #kalp #kalp krizi #stres

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