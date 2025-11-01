Kalp rahatsızlığı geçirmişti! Muazzez Abacı'nın sağlık durumunda yeni gelişme: 'Az önce telefonda görüştüm...'

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama, yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay’dan geldi.

Telefonda görüştüklerini belirten Seda Akay, "Az önce can Abacı ile telefonda görüştüm. Şükürler olsun her şey yolunda. Sizlere, dualarınıza buradan oraya hissettirdiğiniz sevginize binlerce teşekkür etti ve sevgilerini iletti. Hepiniz var olun sağ olun" dedi.

Fatih Ürek için de paylaşımda bulunan Akay, "Darısı Fatih Ürek'imizin başına en kısa zamanda ondan da güzel haberler almak umuduyla" ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ DOĞRU DEĞİL"

Menajeri Taner Budak dün yaptığı açıklamada, "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyorlar, bir damarına stent takılıyor, şu anda da operasyon sonrası odasında. Çok şükür iyi" ifadelerini kullanmıştı.