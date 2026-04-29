Kalp sağlığında 'alkol' alarmı: Günde bir kadeh bile kadınlarda riski yüzde 50 artırıyor

Genç ve orta yaşlı bireyler arasında kalp krizi vakaları artarken, Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) tarafından gerçekleştirilen dev araştırma ezberleri bozdu. Yaklaşık 430 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışma, alkolün özellikle kadın kalbi üzerindeki yıkıcı etkisini gün yüzüne çıkardı. Kardiyologlar, toplumda "sosyal içicilik" olarak görülen seviyelerin bile koroner kalp hastalığına davetiye çıkardığını vurguluyor.

GENÇ VE ORTA YAŞLI KADINLAR BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, kalp hastalıklarına karşı ileri yaşlara kadar korunduğunu düşünen genç ve orta yaşlı kadınlara yönelik oldu. Kardiyolog Dr. Jamal Rana liderliğinde yürütülen çalışma, haftada sekiz kadeh veya daha fazla alkol tüketen kadınların, az tüketenlere göre yüzde 45-50 oranında daha yüksek bir hayati risk taşıdığını gösterdi.

Geleneksel tıp bilgisinin aksine, bu risk artışı sadece ileri yaşlardaki kadınlarda değil, 40'lı yaşlardaki katılımcılarda da belirgin şekilde görüldü. Uzmanlar, kadınların alkolü erkeklerden farklı metabolize etmesinin ve alkolün tetiklediği inflamasyonun (iltihaplanma) bu tablonun ana nedeni olduğunu belirtiyor.

'AŞIRI TÜKETİM' KALP KRİZİ OLASILIĞINI KATLIYOR

Bilim dünyasında "binge drinking" olarak adlandırılan, bir oturuşta veya kısa sürede aşırı alkol tüketimi, hem erkekler hem de kadınlar için adeta bir saatli bomba niteliğinde. Araştırmaya göre, son üç ayda bir gün içinde dörtten fazla içki içen bireylerde koroner kalp hastalığı riski zirveye ulaşıyor.

Özellikle bu kategorideki kadınların kalp hastalığı geliştirme riski, orta düzeyde içenlere kıyasla yüzde 68 oranında daha fazla. Alkolün doğrudan kan basıncını yükseltmesi ve obeziteyle bağlantılı metabolik değişimleri tetiklemesi, damar tıkanıklığı sürecini hızlandırarak ani kalp olaylarına zemin hazırlıyor.

ALKOL 'HAYATİ BELİRTİ' OLARAK KABUL EDİLMELİ

Uzmanlar, kalp sağlığı denince akla gelen ilk faktörün sigara olduğunu ancak alkolün genellikle göz ardı edildiğini hatırlatıyor. Araştırma ekibi, sağlık muayenelerinde alkol kullanımının da tıpkı tansiyon veya nabız gibi "hayati bir belirti" (vital sign) olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Koroner kalp hastalığının arterlerde daralma ile başladığına ve bu sürecin sinsi ilerlediğine dikkat çeken Dr. Rana, erken yaştaki farkındalığın hayat kurtaracağını vurguluyor. Kamuoyunda alkolün kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiği, bilimsel veriler ışığında bir kez daha kanıtlanmış oldu.