Kalp sağlığında 'alkol' alarmı: Günde bir kadeh bile kadınlarda riski yüzde 50 artırıyor

29.04.2026 14:14:00
Haber Merkezi
Uzmanlar, günde bir kadeh alkol tüketen kadınların kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.

Genç ve orta yaşlı bireyler arasında kalp krizi vakaları artarken, Amerikan Kardiyoloji Koleji (ACC) tarafından gerçekleştirilen dev araştırma ezberleri bozdu. Yaklaşık 430 bin kişinin verilerinin incelendiği çalışma, alkolün özellikle kadın kalbi üzerindeki yıkıcı etkisini gün yüzüne çıkardı. Kardiyologlar, toplumda "sosyal içicilik" olarak görülen seviyelerin bile koroner kalp hastalığına davetiye çıkardığını vurguluyor.

GENÇ VE ORTA YAŞLI KADINLAR BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, kalp hastalıklarına karşı ileri yaşlara kadar korunduğunu düşünen genç ve orta yaşlı kadınlara yönelik oldu. Kardiyolog Dr. Jamal Rana liderliğinde yürütülen çalışma, haftada sekiz kadeh veya daha fazla alkol tüketen kadınların, az tüketenlere göre yüzde 45-50 oranında daha yüksek bir hayati risk taşıdığını gösterdi.

Geleneksel tıp bilgisinin aksine, bu risk artışı sadece ileri yaşlardaki kadınlarda değil, 40'lı yaşlardaki katılımcılarda da belirgin şekilde görüldü. Uzmanlar, kadınların alkolü erkeklerden farklı metabolize etmesinin ve alkolün tetiklediği inflamasyonun (iltihaplanma) bu tablonun ana nedeni olduğunu belirtiyor.

Image

'AŞIRI TÜKETİM' KALP KRİZİ OLASILIĞINI KATLIYOR

Bilim dünyasında "binge drinking" olarak adlandırılan, bir oturuşta veya kısa sürede aşırı alkol tüketimi, hem erkekler hem de kadınlar için adeta bir saatli bomba niteliğinde. Araştırmaya göre, son üç ayda bir gün içinde dörtten fazla içki içen bireylerde koroner kalp hastalığı riski zirveye ulaşıyor.

Özellikle bu kategorideki kadınların kalp hastalığı geliştirme riski, orta düzeyde içenlere kıyasla yüzde 68 oranında daha fazla. Alkolün doğrudan kan basıncını yükseltmesi ve obeziteyle bağlantılı metabolik değişimleri tetiklemesi, damar tıkanıklığı sürecini hızlandırarak ani kalp olaylarına zemin hazırlıyor.

Image

ALKOL 'HAYATİ BELİRTİ' OLARAK KABUL EDİLMELİ

Uzmanlar, kalp sağlığı denince akla gelen ilk faktörün sigara olduğunu ancak alkolün genellikle göz ardı edildiğini hatırlatıyor. Araştırma ekibi, sağlık muayenelerinde alkol kullanımının da tıpkı tansiyon veya nabız gibi "hayati bir belirti" (vital sign) olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Koroner kalp hastalığının arterlerde daralma ile başladığına ve bu sürecin sinsi ilerlediğine dikkat çeken Dr. Rana, erken yaştaki farkındalığın hayat kurtaracağını vurguluyor. Kamuoyunda alkolün kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiği, bilimsel veriler ışığında bir kez daha kanıtlanmış oldu.

MIT'den tıp dünyasında çığır açan keşif: Beyin hastalıklarının teşhisi 25 kat hızlanıyor MIT araştırmacıları, optik fizik kurallarını altüst ederek kaotik lazer ışığını "akıllı" bir görüntüleme aracına dönüştürdü. Yeni teknoloji, Alzheimer ve ALS gibi hastalıklarda ilaçların beyne ulaşıp ulaşmadığını anlık olarak izleyebilecek.
Çarpıcı araştırma: Arkadaşınız boşanırsa siz de risk altında olabilirsiniz ABD’de yapılan uzun soluklu bir araştırma, yakın çevrede yaşanan boşanmaların bireylerin kendi evlilik kararlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre, yakın arkadaşın boşanması riski yüzde 75’e kadar artırabiliyor.
James Webb'den devrim niteliğinde keşif: Evrenin ilk yıldızları gün yüzüne çıkıyor James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemler, Büyük Patlama'dan sadece 450 milyon yıl sonrasına ait, içinde ağır element barındırmayan saf yıldız kümesi "Hebe"yi ortaya çıkardı.