Kameralı gözlüklerle her an kayıt altına alınıyor olabilirsiniz: ‘Belli güvenlik standartlarına sahip olmayanlar yasaklanmalı’

Sosyal medyada sıklıkla, toplu taşıma kullanan kadınların görüntülerini cep telefonlarıyla çeken kötü niyetli kişilerle karşılaşılıyor. İfşa edilen bu insanlar hem olay yerinde ‘sosyal lince’ uğruyor hem internette kalıcı izler bırakıyor hem de Türk Ceza Kanununun 134. maddesi uyarınca 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşıyor.

GİZLİ KAYIT RİSKİ

Teknolojinin geldiği son nokta bu kötü niyetli kişilerin, büyük risklerle karşılaşmadan aynı eylemde bulunmalarına yol açıyor. Instagram ve Whatsapp gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’nın, Türkiye’de de popüler olan bir gözlük firmasıyla birlikte ürettiği akıllı gözlükler, içerisinde kamera barındırıyor. Bu kamerayla fotoğraflar, görüntüler çekilebiliyor, canlı yayın dahi yapılabiliyor. Gözlük, ses kaydı için ‘zengin kalite’ de sunuyor. Her ne kadar kayıt yapılırken gözlüğün köşelerinde ışıklar yansa da, bunu engelleyebilecek yazılımlar bulunuyor. Üstelik bu ürüne ve benzerlerine erişmek maddi anlamda da lojistik anlamında da zor değil.

ÇOK FARKLI AMAÇLARLA KULLANILIYOR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu gözlüklerin geçmişte istihbarat örgütlerince, ortam gözetleme ya da ortamda bulunan kişilerin kayıt altına alınması için kullanıldığını belirtirken, “Teknolojisinin ucuzlamasıyla çok farklı amaçlar için kullanılmaya başladı. Özellikle özel hayatın ifşa edilmesi ya da cinsel ilişki görüntülerinin kayıt altına alınıp pornografik sitelerde satılıyor olması gibi durumlar maalesef bu gözlüklerin kullanım amaçları arasına girdi. Bu, özel hayatı ciddi anlamda risk altına atabiliyor. Toplu taşımada da durum benzer. İster cep telefonuyla, ister fotoğraf makinesiyle, ister gözlükle hiç kimsenin arzusu olmadan fotoğrafını çekemezsiniz. Gözlükler, insanların herhangi bir şekilde onayları alınmadan her türlü görüntülerinin kaydedilebileceği cihazlar olarak piyasada bulunuyor” dedi.

‘PEK ÇOĞUNUN SATIŞI DURDURULMALI’

Dünyada da tartışma konusu olan gözlüklere ilişkin alınabilecek tedbirlere değinen Demircan, “Ülkeye giriş çıkışlarıyla alakalı ciddi anlamda bir kontrol olabilir. Çünkü bugün Meta’nın gözlükleri, bütün ülkelerin yerel kanunlarına tabi ve bu yerel kanunlara Meta uymak zorunda. Türkiye’de de Meta ya da Meta gibi teknoloji devlerinin ürettikleri ürünleri bir noktaya kadar kontrol altına alabilirsiniz. Ancak onun dışında tamamen kontrolsüz, her yerde çok rahat bir şekilde satılabilen bu gözlüklerin hem kişisel veriler anlamında hem de birçok suçun tetikleyicisi olarak satışlarının durdurulması gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.