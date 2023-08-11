Kumkuat (kamkat) nedir? Kumkuat nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:44

Güncelleme: 11.08.2023 - 08:44

Turunçgil ailesinin en küçük üyesi olan kumkuat, Doğu Asya ve Çin topraklarında, ülkemizde ise Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen bir meyvedir. Altın portakal, süs mandalinası gibi isimlerle de bilinen kumkuat, portakala benzeyen rengi, limona benzeyen ekşimtırak lezzeti ve şekli ile dikkat çeker. Diğer turunçgiller gibi kabuğu soyularak değil, kabuğu ile birlikte tüketilebilen bir meyvedir. Mutfakta geniş bir kullanım alanı vardır...

KUMKUAT NASIL TÜKETİLİR?

Kumkuat kabuğu ve çekirdekleriyle yenilebien meyvedir.

Reçel, marmelat veya jöle olarak tüketilebilir…

Tatlılara veya keklere eklenebilir…

El yapımı dondurmalarda kullanılabilir…

Salatalara eklenebilir…

Bitkisel çay olarak tüketilebilir…

Turşusu kurulabilir...

KUMKUAT’IN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğinde bol miktarda bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir…

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur…

Kanı temizleyerek kan dolaşımını kolaylaştırır…

Damar sertliği ve tıkanıklığını önler…

Diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde yardımcıdır…

Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar…

Mide bulantısına iyi gelir…

Mikrop öldürücü özelliği sayesinde grip, nezle gibi enfeksiyonlara iyi gelir…

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır…

KUMKUAT NASIL SEÇİLİR?

Kumkuat seçerken parlak turuncu veya sarı turuncu bir renge sahip olmasına dikkat edin. Eğer ki yeşil renkteyse bu, kumkuatın olgunlaşmamış ve yenmeye hazır olmadığını göstermektedir. Portakal ve limona göre kabuğu daha ince olduğu için çabuk bozulur.