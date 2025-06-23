Kan biliminde tarihi keşif: Dünya üzerinde sadece bir kişide bulunan yeni kan grubu bulundu

Kan grupları, tıp dünyasında hayati önem taşıyan sınıflandırmalardır. Ancak bu sınıflamalar her zaman net ve evrensel değildir; bazen çok ender görülen genetik yapıların varlığı yeni grupların ortaya çıkmasına neden olabilir. ransa’da, Guadeloupe adasından bir kadında keşfedilen “Gwada negatif” kan grubu da bu istisnai durumlardan biri olarak tıp tarihine geçti. Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT) tarafından bu ay resmen tanınan Gwada negatif, şu anda dünya üzerinde sadece bir kişide bulunan eşsiz bir kan grubu olarak kayıtlara geçti.





SIRADIŞI BİR ANTİKOR

2011 yılında geçirdiği rutin cerrahi öncesi testlerde, Fransız doktorlar kadının plazmasında tanımlayamadıkları “çok sıra dışı” bir antikor fark etti. O dönemde teknolojik imkanların yetersizliği nedeniyle detaylı bir inceleme yapılamadı. Ancak yıllar süren çalışmaların ardından 2019 yılında yüksek verimli DNA dizileme teknikleri sayesinde bu antikorun, kırmızı kan hücrelerinde daha önce görülmemiş bir genetik mutasyonla ilişkili olduğu ortaya çıkarıldı.

48. FARKLI KAN GRUBU OLARAK KAYIT ALTINA ALINDI

“Gwada negatif” adı verilen bu yeni kan grubu, 2024 yılının Haziran ayında Milano’da toplanan Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği tarafından dünyanın 48. resmi kan grubu olarak tanındı. Fransız Kan Kurumu (EFS) adına açıklama yapan Thierry Peyrard, bu genetik yapının hem anneden hem babadan kalıtıldığını, dolayısıyla kişinin bu kan grubuna sahip tek birey olduğunu belirtti. “Kendisiyle yalnızca kendisi uyumlu,” diyen Peyrard, bu kan grubunun bağış veya nakil gerektiren tıbbi durumlarda büyük bir hassasiyet taşıdığını vurguladı.

KAN GRUPLARI NEDEN BU KADAR HAYATİ?

Bir kişinin kan grubu, acil tıbbi müdahalelerde ve özellikle kan nakillerinde hayati rol oynar. Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlere göre belirlenir. En yaygın sistem olan ABO sistemine göre insanlar A, B, AB veya 0 grubu olurken; Rh faktörüyle pozitif ya da negatif olarak da ayrılırlar. Ancak dünyada şu anda 365’ten fazla antijen tanımlanmış durumda ve bu yapıların farklı kombinasyonları, nadir kan gruplarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Örneğin A tipi kana sahip kişilerde B antijenlerine karşı antikor bulunur; bu da A ve B grubunun birbiriyle uyumsuz olmasına yol açar. Yanlış kan verilmesi durumunda bağışıklık sistemi kanı reddederek hayati sonuçlar doğurabilir.