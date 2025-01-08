Kanada’da 11 dakika ölü kalan Adam Tapp’ın çarpıcı ölüm deneyimi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:37

Kanada’nın Londra kentinde 2018 yılında yaşanan çarpıcı olayda, 20 yıllık sağlık görevlisi Adam Tapp, 11 buçuk dakika boyunca ölü kaldıktan sonra hayata döndürüldü. Yaşadığı deneyimi anlatan Tapp, ölümden sonraki bilinç ve ruhsal uyanış üzerine düşüncelerini paylaştı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI...

Adam Tapp, marangozluk projesi üzerinde çalışırken açık kalan bir cihazın eline saplanması sonucu elektrik akımına kapıldı. Yaşadığı ölümcül kaza sırasında kalbi durdu ve 11 buçuk dakika boyunca hayat belirtisi göstermedi. O anları "tam bir huzur halindeydim, artık 'Adam Tapp değildim, sadece mükemmel bir varoluş içindeydim" sözleriyle anlattı.

“EVRENİN DOKUSUNA KARIŞTIM”

Ölüm anını betimleyen Tapp, "Bir frekans dalgası gibi bir şey üzerime geldi. Gördüğüm şeyler benzin yüzeyindeki gökkuşağı etkisine benzeyen, fraktal desenlerdi. Kendimi evrenin dokusuna dönüşürken buldum. Bu mükemmel bir histi, korku yoktu, sadece doğal bir süreçti" ifadelerini kullandı.

HAYATA DÖNDÜRÜLMESİ 11 DAKİKA SÜRDÜ

Tapp’a hastane ekipleri 11 dakika boyunca kalp masajı yaptı ve iki kez elektro şokla hayata döndürmeye çalıştı. Sonunda yeniden bilinci açıldığında, "Adam olduğumun farkına vardım, ölü olduğumu ve elektrik çarpması geçirdiğimi biliyordum" dedi.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR...

Olay sonrası üçüncü derece yanıklarla birlikte bir parmağını kaybeden Tapp, sekiz saat boyunca komada kaldı. Yoğun bakımda entübe edilmiş halde uyanan sağlık görevlisi, yaşadığı bu travmanın ardından ruhsal bir uyanış yaşadığını ve ölümden sonraki bilinç kavramını derinlemesine anlamaya çalıştığını belirtti.

RUHSAL UYANIŞ: ÖLÜMDEN SONRA HAYAT VAR MI?

Yaşadığı deneyim, Tapp’ın ölümden sonraki yaşam ve bilinç hakkında derinlemesine düşünmesine neden oldu. Katıldığı "Beyond the Veil" programında bu deneyimi paylaşan Tapp, "Ölüm bir son değil, sadece doğal bir süreç. Bu deneyim bana hayatı ve bilinç kavramını farklı bir şekilde anlamamı sağladı" dedi.

Tapp’ın anlattıkları, ölümden dönen kişilerin yaşadığı olağanüstü deneyimler listesine eklendi. Bu olay, bilim ve ruhsal inançlar arasındaki tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.