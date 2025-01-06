'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı yeni bölüm hakkında konuştu: 'Bütün izleyicileri şoke edecek'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:40

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:40

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', son bölümüyle izleyicileri heyecan içinde bıraktı.



Dizide, 'Görkem' karakterinin yılbaşı eğlencesinin yapıldığı mekanı ateşe vermesi büyük bir merak uyandırdı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği görülüyor.







Kimlerin diziden ayrılacağı konuşulurken, dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, önemli bir açıklama yaptı.

SÜRPRİZ FİNAL YOLDA

'2. Sayfa' programına konuşan Civelek, şu ifadeleri kullandı:



"Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey sizi bekliyor."







TORPİL ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Öte yandan, dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, torpil iddialarıyla sık sık karşılaştığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda bu eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vermişti:



"Senin annen de yazsa, sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim, hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım."







Civelek, karakteriyle ilgili de iddialı bir yorumda bulundu:



"Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan, o senin zevksizliğin."