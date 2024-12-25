Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:57

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:00

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveye yerleşmişti.

Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide yine dengeleri alt üst edecek bir değişiklik yaşandı.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Annem Ankara’ dizisine yeni bir isim dahil oluyor.

DİZİYE MESUDE KARAKTERİ GELİYOR

Dizinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Alara Turan, izleyicilere farklı bir karakter sunacak.

Alara Turan, dizide ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen, sert mizacı ve bağımsız ruhuyla dikkat çeken Mesude karakterini canlandıracak.

Alara Turan

Babası ve abileri tarafından büyütülen Mesude, hayatta en iyi bildiği şeyin direnmek olduğunu kanıtlayacak. Ancak, beklenmedik bir şekilde aşkla karşılaşması, onun tüm düzenini alt üst edecek.

Alara Turan'ın katılımıyla birlikte Annem Ankara'da yeni bir sayfa açılacak. Dizide Mesude'nin gelişiyle birlikte aile içindeki ilişkiler, karakterlerin duygusal dünyaları ve dizinin genel atmosferi büyük değişim gösterecek.

ANNEM ANKARA'NIN DEV OYUNCU KADROSU

BKM imzalı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.