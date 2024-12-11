Yayınlanma: 11.12.2024 - 20:23

Güncelleme: 11.12.2024 - 20:23

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın son bölümünde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin son bölümünde ne oldu? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zuhal, Nazan’dan glen nikah davetiyesini görmüş ve çocuklarına hissettirmemek adına içindeki yangını susturmuştur. Ama Hasan’ın yolladığı eşyalar Zuhal’in dindirmek için büyük uğraş verdiği yangından nasibini alacaktır. Zuhal, Hasan’a gönlünün kapılarını kapatır ancak; çocuklar için durum biraz daha karışıktır.

Burak babasıyla karşı karşıya gelir ve ikili arasında beklenen fırtına en sonunda kopar. Hayata, umuda yeniden tutunmak için mücadele eden Burak’ın tek yıkımı bu olmayacaktır. Ayça’nın annesi Seçil ve babası Önder’le de büyük bir sorun yaşar. Zuhal ve Hasan’ın ilişkisinin çıkmaza girdiğini gören Hasan’ın ailesi birden çıkagelir. Abisi Harun ve babası Naki Soydaşlı, dağılan bu yuvayı bir araya getirmek amacındadır. Ancak Hasan'dan gelen acı haber tüm aileyi yıkar.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hasan, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken onun hayatındaki kadınlar da bambaşka mücadeleler içindedir. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerini fark edecektir.