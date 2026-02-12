Kanbolat Görkem Arslan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Gece saatlerinde evinde fenalaşan ve kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Kanbolat Görkem Arslan için bugün Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında, Arslan’ın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları saf tuttu.

POYRAZ KARAYEL EKİBİ ORADAYDI

Özellikle "Sefer" karakteriyle gönüllere taht kurduğu Poyraz Karayel dizisindeki oyuncu arkadaşları, Arslan’ı bu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Celal Nalçakan, Musa Uzunlar ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin katıldığı törende derin bir sessizlik ve keder hakimdi. Yakın dostu Deniz Çakır, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

"SAHNELER YETENEKLİ BİR OYUNCUSUNU KAYBETTİ"

Cenazede konuşan ünlü isimler yaşadıkları büyük acıyı şu sözlerle ifade etti:

Cem Cücenoğlu: 'Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını bilmediğiniz binlerce kişiye iyilikleriyle dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Sahneler çok yetenekli bir oyuncusunu, biz ise canımızı kaybettik.'

Musa Uzunlar: 'Böyle bir durumda insan söyleyecek çok bir şey bulamıyor. Kabullenmesi zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim'

Emel Çölgeçen: 'O kadar üzgünüm ki, çok erken... Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar... '

Birce Akalay: 'Dünya iyisi bir adamdı. Ben inanamıyorum hala.'

Burçin Terzioğlu: 'Söyleyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Herkese sabır diliyorum.'

ZİNCİRLİKUYU’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Başarılı kariyerine Kuruluş Osman, Hayat Bazen Tatlıdır ve birçok tiyatro oyunu sığdıran sanatçı, kılınan namazın ardından dualarla Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.