Kanguru faresi Kahramanmaraş’ta görüntülendi

26 Temmuz 2022 Salı, 16:24

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’nde yaşayan Emrah Tavşan adlı yurttaş, evinin yakınlarında gecenin karanlığında zıplayan bir hayvan fark etti.

Gördüğü hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anlayan Tavşan, hemen fotoğraflarını çekti.

Kanguru faresi, daha sonra zıplayarak karanlıkta kayboldu.

KIRMIZI LİSTEDE

Emrah Tavşan, “Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu” dedi.