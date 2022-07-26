Kanguru faresi Kahramanmaraş’ta görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen kanguru faresi görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’nde yaşayan Emrah Tavşan adlı yurttaş, evinin yakınlarında gecenin karanlığında zıplayan bir hayvan fark etti.
Gördüğü hayvanın, doğal yaşam alanı çöller olan kanguru faresi olduğunu anlayan Tavşan, hemen fotoğraflarını çekti.
Kanguru faresi, daha sonra zıplayarak karanlıkta kayboldu.
KIRMIZI LİSTEDE
Emrah Tavşan, “Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca da dünyanın en ilginç 19 hayvanı arasında gösteriliyormuş. Bu hayvanı görüntülemek de benim açımdan özel bir şey oldu” dedi.
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