Sanat dünyası yasa boğuldu: Ünlü isimlerden Tanyeli'ye veda...

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:59

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Tanyeli’nin vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

DEMET AKALIN

"Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki... Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke... Yattığın yer incitmesin… Nur ol."

SİBEL CAN

"Çok üzgünüm... Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekânın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum."

IŞIN KARACA

"Aslında biz hiç hazır değilmişiz Tantanım veda etmeye. Bu dünyadan kocaman bir kahkaha eksildi. Çok yoruldun kuzum, haklısın… Biz seni çok özleyerek devam edeceğiz. Taylan ve Teoman bizlere emanet. Hoşça kal dostum…"

DENİZ SEKİ

"Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşça kal."

EMİNE ÜN

"Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."



GONCA VUSLATERİ

"Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun."

MELEK BAYKAL

"Başımız sağ olsun, çok üzgünüm çok Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli."

YONCA EVCİMİK

"Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."

CENK EREN

"Gittiğin yerde çok mutlu ol güzel Tanyeli... 30 yıl önce tanıdığım, dostluğuna doyamadığım Tanyeli... Güzel yürekli Tanyeli... Yıllar önce İstanbul'da tutunmak için hep birbirimizi koruduk kolladık ama maalesef iki üç senedir eksilmeye başladık. Selam söyle ordakilere bizim dönemden. Epey kalabalık olmaya başladı o taraf. Umarım yine karşılaşırız. Mekanın cennet olsun Tanyeli’m."

SELEN GÖRGÜZEL

"Tanom, Sonsuzluğa gitti… Şimdi huzurla uyu güzel Tanyeli'm… Artık acılar yok, mücadele yok, savaşmak yok, sadece sonsuz bir huzur var. Seni hiç unutmayacağım... Özlemle, sevgiyle hep kalbimde olacaksın… Seni çok seviyorum. Işıklar içinde uyu melek kalpli Tanyeli'm…"

EBRU GÜNDEŞ

"Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın... Mekanın cennet olsun, canım Tanyeli'm..."

SERAY SEVER

"Canım benim, nur içinde yat. Tanıma şansına eriştiğim en güçlü kadın... Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum, seni Rabbime emanet ettim."



SABA TÜMER

"Ne büyük bir savaş verdin canım Tanyeli. Güzel kalbinle, o muazzam dansınla, mücadeleci ruhunla hep kalbimizde olacaksın. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım."

CEYLAN

"Mekanın cennet olsun."

BENGÜ

"Tanyeli, ışıklarda uyu."

