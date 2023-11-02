Kanser tedavisi görüyordu: Ünlü sanatçı Kemal Kahraman beyin tümörü ameliyatı oldu
Geçen yıl akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Kemal Kahraman’ın beyninde tümör tespit edildi. Sanatçı Metin Kahraman, kardeşinin bugün ameliyat olduğunu, ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.
Geçen yıl akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Kemal Kahraman’ın beyninde tümör tespit edildi. Kahraman, tedavi sürecine ilişkin sosyal medyada yaptığı bilgilendirmede, “Gittiğim en son kontrolde tümörün beynime sıçradığı tespit edildi. Ancak endişelenecek bir durum yok. Şu anda hastanedeyim, yarın bu tümörle ilgili ameliyat olacağım” demişti.
Metin Kahraman, sosyal medyada yaptığı açıklamada kardeşinin ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, “Doktoru son derece başarılı bir ameliyat olduğunu bize söyledi. Önümüzdeki dönemde tedavisi devam edecek. Kemal’e radyoterapi ve benzeri tedavi yöntemleri devam edecek. İlgilenen bütün dostlarımıza selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz” dedi.
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