Kanser tedavisinde devrim: Ameliyatsız cilt kanseri tedavisi sağlayan 'akıllı bant' geliştirildi

Tıp dünyasında kanserle mücadele yöntemleri her geçen gün dijitalleşen ve hassaslaşan teknolojilerle dönüşüyor. Son olarak araştırmacılar, cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanomu tedavi etmek için invaziv cerrahi müdahalelere alternatif olabilecek, ısıyla etkinleşen bir yama geliştirdi. "Akıllı bant" olarak nitelendirilen bu yeni teknoloji, laboratuvar ortamında ve hayvanlar üzerindeki ilk testlerde tümörleri yüzde 97 oranında küçülterek büyük bir başarıya imza attı.

LAZERLE İŞLENMİŞ GRAFEN VE BAKIR İYONLARININ GÜCÜ

Söz konusu teknoloji, nanoteknolojinin tıp alanındaki en güncel uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Cihaz, "lazerle indüklenen grafen" adı verilen gözenekli bir karbon malzemeden üretiliyor. Bilim insanları, grafenin içindeki mikroskobik gözenekleri bakır(II) oksit ile doldurarak bu yapıyı esnek ve nefes alabilen silikon bir polimerin içine yerleştirdiler.

Doğrudan cilt üzerindeki kanserli bölgeye (lezyona) yerleştirilen bant, düşük güçlü bir lazer aracılığıyla yaklaşık 42,2 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında aktif hale geliyor. Bu sıcaklık artışı, bandın içindeki bakır iyonlarının salınmasını sağlıyor. Derinin altına nüfuz eden bu iyonlar, kanser hücrelerinin DNA yapısıyla etkileşime girerek "oksidatif stres" yoluyla hücrelerin ölümüne yol açıyor.

YÜZDE 97 ORANINDA BAŞARI: METASTAZ RİSKİ ORTADAN KALKIYOR MU?

Melanomun en tehlikeli özelliği, vücudun diğer organlarına hızla yayılabilme (metastaz) yeteneğidir. Mevcut cerrahi yöntemler tümörü temizlemede etkili olsa da, özellikle geniş alanlara yayılmış veya ulaşılması zor bölgelerdeki tümörlerde sağlıklı doku kaybı riski taşımaktadır. Geliştirilen yeni bant ise sadece kanserli hücreleri hedef alarak çevredeki sağlıklı dokuyu koruyor.

Fareler üzerinde yürütülen 10 günlük deneylerde, bantların birinci ve beşinci günlerde birer saatlik kullanımı sonucunda melanoma lezyonlarının neredeyse tamamen (yüzde 97 oranında) yok olduğu gözlemlendi. Daha da önemlisi, yapılan doku analizleri kanser hücrelerinin orijinal sınırlarının ötesine geçmediğini ve vücutta herhangi bir bakır iyonu birikimi yaşanmadığını ortaya koydu. Bu bulgular, yöntemin sadece tümörü yok etmekle kalmayıp, yayılımı önlemede de son derece etkili olabileceğini gösteriyor.

HASTA KONFORU VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Araştırma ekibi, bandın esnek ve kimyasal olarak etkisiz bir yapıda olması nedeniyle ciltte tahriş veya reaksiyon yaratmadığını vurguluyor. Geleneksel cerrahinin getirdiği enfeksiyon riski, iyileşme süreci ve doku hasarı gibi dezavantajları ortadan kaldırma potansiyeli taşıyan bu yöntem, gelecekte cilt kanseri tedavisinde yeni bir standart oluşturabilir.