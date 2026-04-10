Kanser tedavisinde vitamin takviyesi uyarısı: B3 vitamini tümörü besliyor olabilir

Sağlıklı yaşam trendlerinin bir parçası olarak yaygınlaşan vitamin takviyeleri, özellikle kanser tedavisi gören hastalar için beklenmedik riskler barındırıyor. Case Western Reserve Okulu’nda görevli bilim insanlarının yaptığı son çalışma, popüler B3 vitamini (Niasin) takviyelerinin, kanser hücrelerinin savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini kanıtladı. Özellikle pankreas kanseri gibi dirençli türlerde, vitaminin sağladığı hücre onarım gücü, kemoterapinin tümörü yok etme kapasitesini doğrudan baltalıyor.

NAD+ MEKANİZMASI: KANSER HÜCRELERİNİN ENERJİ DEPOSU

B3 vitamini, vücutta hücre metabolizması ve DNA onarımı için vazgeçilmez bir molekül olan NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinükleotid) üretimini tetikler. Ancak bu molekül, kanser hücreleri için de adeta bir "yakıt" görevi görüyor. Araştırma sonuçları, pankreas kanseri hücrelerinin B3 vitamini türevlerini kullanarak kendilerini koruma altına aldığını gösterdi. Özellikle teşhisi zor ve ölüm oranı yüksek olan pankreas kanseri vakalarında, vitamin takviyesinin tümörü kemoterapiye karşı "zırhlandırdığı" ifade ediliyor.

OKSİDATİF STRES DENGESİ: KEMOTERAPİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Kemoterapi ilaçları, tümör hücrelerini yok etmek amacıyla vücuttaki "oksidatif stresi" yükselterek kanserin biyolojik dengesini bozmayı hedefler. Ancak B3 vitamini kullanımı, tümörlerdeki bu stresi yapay bir şekilde düşürerek koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Normal şartlarda toksinlere karşı vücudu savunan antioksidan etkisi, kanser tedavisi sırasında kemoterapinin etkisini nötralize eden bir dezavantaja dönüşüyor. Bilim insanları, vitaminin sağlıklı dokular ile tümör dokuları arasında ayrım yapamadığını, bu durumun da kanserin hayatta kalma şansını artırdığını vurguluyor.

DNA ONARIMI VE TÜMÖR DİRENCİ

Araştırmanın ortaya koyduğu üçüncü bir risk ise DNA onarım sürecinde yaşanıyor. Kemoterapinin temel amacı kanserli hücrenin DNA yapısını bozarak hücreyi ölüme sürüklemektir. B3 vitamininin sağladığı hücre onarım desteği, kemoterapinin yarattığı bu tahribatı onararak kanserin çoğalmasına olanak sağlıyor. Çalışmanın lideri Jordan Winter, "Vitaminin normal dokular üzerindeki koruyucu etkisi, tümörün yoğun stres altında dahi direnç göstermesine neden oluyor," diyerek hastaların takviye kullanımı konusunda mutlaka hekimlerine danışması gerektiğini hatırlatıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: BAĞLAM HAYATİ ÖNEMDE

Araştırmacılar, bu bulguların sağlıklı bireylerin B3 vitamini kullanımını durdurması gerektiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Vitaminlerin etkisi, kişinin genel sağlık durumuna ve mevcut hastalıklarına göre değişkenlik gösteriyor. Sağlıklı bir birey için hücre onarımı ve uzun yaşam desteği sağlayan takviyeler, kanser hastaları için tedavinin önündeki en büyük engel haline gelebiliyor.