Kanserle mücadele eden Selcan Asyalı sağlık durumunu paylaştı

Kanserle mücadele eden ünlü müzisyen Selcan Asyalı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kanserle mücadele eden Selcan Asyalı sağlık durumunu paylaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:48

Meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Selcan Asyalı, sosyal medyada yayınladığı bir video ile zorlu sürecinde kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

Sanatçı, “Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim, Selcan’ın yeni sürümü yolda” ifadelerini kullandı.

Gen testi sonucunu almak için hastaneye gittiğini belirten sanatçı, umutlu olduğunu dile getirdi:

"Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gidiyorum. Sağ mememdeki misafirin kendiliğinden mi yoksa doktorların yardımıyla mı gideceğini öğrenmek için buradayım. Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum."


Etiketler: #Selcan Asyalı

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