Uzun zamandır paylaşım yapmıyordu... Kanser hastalığıyla mücadele eden Tanyeli: 'Canımın derdine düştüm'

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir süredir paylaşım yapmıyordu. Ünlü isim, son paylaşımında bunun nedenini açıkladı ve sevenlerinden dua istedi.

Uzun zamandır paylaşım yapmıyordu... Kanser hastalığıyla mücadele eden Tanyeli: 'Canımın derdine düştüm'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:45

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, geçirdiği ağır grip nedeniyle bir süredir sosyal medyada aktif olmadığını belirtti.

Tedavi sürecinde birçok operasyon geçiren ve hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli, son olarak domuz gribine yakalandığını açıkladı.

Hasta yatağından yayınladığı videoda sevenlerine seslenen ünlü isim, "Biliyorum benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumdayım. Domuz gribiyim, karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum, çok özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Yazıyorsunuz, hepsini okuyamıyorum şu anda. Dua edin bana bolca" dedi.


Etiketler: #Tanyeli #pankreas kanseri

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