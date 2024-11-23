Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu açıkladı: 'İyi değilim, yoruldum artık...'
Ocak 2024'te beynindeki tümör nedeniyle operasyon geçiren Şimal'in hastalığı 7 ay sonra metastaz yapmıştı. "Merak ettirdiğim için özür dilerim" diyen ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Şarkıcı Şimal, geçen ağustos ayında tekrar kansere yakalandığını duyurmuş, "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise erken teşhis etmiş olmamız" demişti.
Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, yemek yiyemediği için çok kilo verdiğini ve dinlenmek için sürekli uyuduğunu belirtti.
'BİR İYİLEŞEYİM PAYLAŞIMLARIMDAN BIKACAKSINIZ'
Şimal, "Haftalardır psikolojik olarak iyi değilim. Yoruldum artık sanırım. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum. Bu yüzden çok kilo verdim. Sürekli uyuyorum. Allahım tüm hastalara sabır versin. Çok zor be. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" mesajını yazdı.
Etiketler: #Şimal #Şimal Yılmaz
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