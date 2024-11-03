Kanser tedavisi gören Şimal'e gelen yorumlar pes dedirtti!
Şarkıcı Şimal, beyin tümörü tedavisi sürecinde sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığını ve olumsuz yorumlarla karşılaşmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.
2022'de meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında yaptığı rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatıp 8 saat süren bir ameliyat geçiren Şimal, hastalığının beyin zarına metastaz yaptığını açıkladı ve tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Zor günler geçiren Şimal, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen olumsuz yorumları ifşa etti. Bir kullanıcı tarafından kendisine yazılan "Mumya" ve "Öldün mü ki?" gibi yorumları paylaşan ünlü isim, "Yorumlara bakın, çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" dedi.
Sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığını ifade eden Şimal, "Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim; ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi" şeklinde konuştu.
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