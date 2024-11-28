Kanserle mücadele eden Tanyeli'den hastane masrafları açıklaması: 'Dostlarım ödedi'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:09

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:09

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin tedavisi devam ediyor. Bir süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, operasyona girmeden önce yaptığı açıklamalarla gündem oldu.







Tanyeli, tedavi masraflarını Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya’daki dostlarının karşıladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bunu borç biliyorum. Hastane sadece tedavi ücreti alıyor ve büyük bir indirim yaptılar. 3 milyon TL’den 500 bin TL’ye indiler. İlaç masraflarımı da Haluk Levent, Hakan Altun ve Avustralya’daki dostlarım karşıladı. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevgili Gülben Ergen de benim için şu an Sydney’de."







"HASTA ZİYARETİNDE HASSASİYET RİCA EDİYORUM"

Hasta yatağından paylaşım yapan Tanyeli, ziyaretçilerden duyarlılık istediği açıklamasında, uzun süren ziyaretlerin rahatsızlık yarattığını dile getirdi:



"Ziyaretçilerin gelmesi beni çok mutlu ediyor, ancak hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 aydır hastanedeyim, uzun süren ziyaretler sancı ve ağrı nedeniyle benim için ızdırap haline gelebiliyor. Bu konuda hem kendi adıma hem de diğer hastalar adına hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Ziyaretçi saatlerinde başımın üstünde yeriniz var ama lütfen belirli bir süreyi aşmayalım."