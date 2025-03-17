Kanserle mücadelesini anlatmıştı: Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı!

2024'te kanser teşhisi konulan sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda hastalık sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla yayımladı

Kanserle mücadelesini anlatmıştı: Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anı paylaştı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:08

Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığı öğrenilen 44 yaşındaki sunucu Nursel Ergin, hastalık sürecine dair merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı canlı yayında altı seans kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayan Ergin, sürecin zorluklarını anlattı.

"BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Ergin, tedavi sürecinde saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Ünlü sunucu, bu anlamlı videoya “Bu anı asla unutmayacağım” notunu düştü.

"GÜÇ SİZDE, GÜÇLÜ OLUN"

Saçlarının uzadığı güncel bir paylaşımda bulunan Ergin, kanser hastalarına moral vermek amacıyla şu mesajı verdi: “Hepsi geçecek... Bunları motive olun, kendinizi sürece hazırlayın diye paylaşıyorum. Mesaj kutum kanser hastalarından gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Güç sizde... Güçlü olun. Kendinizi sürekli motive edin. Her şey düzelecek. Kendinizi bir tek kendiniz kurtarabilirsiniz.”


Etiketler: #Nursel Ergin

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