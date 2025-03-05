Nursel Ergin kanserle mücadelesini anlattı: 'Saçlarım gitti, güzelliğim gitti, ama umudum gitmedi'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:52

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:52

2007 yılında "Var Mısın Yok Musun" yarışmasıyla adını duyuran ve uzun süredir "Gelinim Mutfakta" adlı yemek programını sunan Nursel Ergin, ani bir şekilde programdan ayrılmıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Ergin'in, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği geçen hafta ortaya çıktı.

BU SÜRECE KENDİNİZİ HAZIRLAMANIZ GEREKİYOR

44 yaşındaki Nursel Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hastalığıyla ilgili merak edilenleri paylaştı.

Ünlü sunucu, "Doktora gittim, muayenede hemen anlaşıldı ve biyopsi yapılmasına karar verildi. Sonucu beklemek çok kötü bir his. Rahimden sonra ikinci şok mememdeki teşhisti. Önceleri tedaviye ihtiyacım olmayabilir denmişti ama sonra 6 seans kemoterapi almam gerektiği ortaya çıktı. İlk kemoterapiye meditasyon müziği eşliğinde girdim ve bunun beni iyileştirecek bir şifa olduğunu düşündüm. Kemoterapi vücuda inanılmaz şeyler yapıyor, bu zorlu sürece kendinizi hazırlamanız gerekiyor" dedi.

PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI BİR DÖNEM

Ergin, kemoterapinin her 21 günde bir uygulandığını belirterek, "İkinci ve üçüncü seanstan sonra bedeniniz sizden çıkıyor. İyi beslenin ve kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Bu süreçte psikolojik olarak yıprandım, herkesten uzaklaştım, sosyal medyamı kapattım. Evliliğim de bu süreçte sona erdi. Murat yanımdaydı ama içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Kızıma ve köpeğime bile tahammül edemediğim zamanlar oldu. İşimi bırakmak ise yaptığım en doğru şeydi" ifadelerini kullandı.

KENDİMİ YIPRATARAK BU HASTALIKLARA YAKALANDIM

Yaşadığı zorlukları anlatan Ergin, "Bu hastalıktan ne öğrenmem gerektiğini düşündüm. Saçlarım döküldü, güzelliğimi kaybettim. Şu an 42 kiloyum ve kendime bebek gibi bakmam gereken bir dönemdeyim. Negatif enerjiden uzak durmak çok önemli. Uykusuz ve zor geceler geçirdim, çocukluğumla yüzleştim. Biriktirdiğim duyguların beni hasta ettiğini anladım. İlk defa pes ettiğim bir dönem yaşadım. Herkesten nefret ettim, hatta kendimden bile... Ancak beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. O fotoğraflar bana, asıl yalnız ve çaresiz olanın o çocuk olduğunu gösterdi" diye konuştu.

LÜTFEN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

"Daha önce sağlığımla ilgili sınanmamıştım. Şükürler olsun, Allah beni hep doğruya yönlendirdi. Saçımı ilk kazıdığımda utandım ama sonra kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve ona annelik yapmam gerektiğini düşündüm. İlk başta başkalarını suçladım ama asıl zor olan kendini sorgulamak. Üç yıl boyunca işe giderken her gün ağladım, evliliğim sarsıldı. Herkesle ilişkilerim bozuldu, sadece köpeğim bana iyi geliyordu. Ama bu sürecin geçici olduğunu unutmamalıyız. Hayat motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız ve umutsuzluğa kapılmamalıyız" dedi.

ÜNLÜ OLMAM BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMİYOR

Ergin, "Hayat bir tane ve herkes kendi yolunu seçiyor. Benim yaptığım da buydu. Geçen şubattan beri tedavi sürecim devam ediyor. Bir tek ben kanser olmadım, milyonlarca insan bu mücadeleyi veriyor. Güç sizin içinizde, bunu anlatmak istiyorum. Ünlü olmam bir şeyi değiştirmiyor. Sadece yaşadıklarımı paylaşarak benzer süreçlerden geçen insanlara destek olmak istiyorum. Çok üzüldüm, çok ağladım ama bu bir süreç ve güzel günler de gelecek. Hayatı, insanları çok seviyorum. Umarım dünyada iyilik ve güzellik kazanır. Hayat çok güzel, yeter ki kıymetini bilelim" diyerek sözlerini tamamladı.