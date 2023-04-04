Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:00

Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, 2040 yılına gelindiğinde yaklaşık 30 milyon kişinin kansere yakalanabileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Shbair, “Kanserlerin 3’te 1’ini önlemek elimizde. Fakat yine de hem ülkemizde hem de dünyada ölüm sebepleri arasında ikinci sırada kanser yer almaktadır. Bu nedenle kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması büyük önem taşır” diye konuştu.

"HER 5 ÖLÜMDEN 1’İNİN NEDENİ KANSER”

Türkiye’de her 5 ölümden 1’inin kanser nedenli olduğunu belirten Uzm. Dr. Abdallah Shbair, “Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra sebebi bilinen ölümler arasında ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her 6 ölümden 1’inin, ülkemizde ise her 5 ölümden 1’inin nedeni kanser. 2040 yılında yaklaşık 30 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülüyor. Artan kanser yaygınlık hızı düşünüldüğünde, kansere neden olan risk faktörlerinin önlenmesi veya kontrol altına alınması tedaviye yönelik uygulamaların önemini ortaya koymaktadır” ifadesini kullandı.

"GENÇ-YAŞLI DEMEDEN HERKESİ ETKİLEYEBİLİR”

Kanserin herkesi etkileyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Shbair, “Kanser genç-yaşlı demeden herkesi etkileyebilir. Fakat yaşlanma, kanser gelişimi için bir risk faktörüdür. Yaşla birlikte kanser riski artar. Yaşlanmayla birlikte gelen diğer sağlık sorunları sebebiyle kişinin hücresel onarım mekanizması da daha az etkili olmaya başlar. Bu nedenle yaşlanma, kanser gelişimi için temel faktörlerden biri olmaktadır” şeklinde konuştu.

"YÜZDE 30-50’Sİ ÖNLENEBİLİR”

Günümüzde önlenebilir risk faktörlerine zamanında yapılacak etkin müdahaleler ile kansere bağlı ölümlerin 3’te 1 oranında azaltılmasının mümkün olduğunu söyleyen Shbair, sözlerine şöyle devam etti:

“Kanserden ölümlerin yaklaşık 3’te 1’i; davranışsal, çevresel ve beslenme ile ilgili risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Sigara kullanımı, obezite, sebze ve meyve yönünden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri kansere bağlı ölümlerin 3’te 1’ini oluşturmaktadır. Sadece sigara kullanımı kanser nedenli ölümlerin yüzde 22’sinden sorumludur. Günümüzde kanserlerin yüzde 30-50’ye yakını, risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun tedavi belirlenmişse iyileşme olasılığı da yüksektir”