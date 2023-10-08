Kansızlıktan egzamaya: Kurusu yaşı fark etmez her derde deva... Haftada 3 kere tüketin egzamaya veda edin!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:42

Güncelleme: 08.10.2023 - 18:42

Dut, besin değeri yüksek bir meyve olarak bilinir ve sağlık üzerinde bir dizi olumlu etki yaratır. İşte beyaz dutun sağlığa olan faydaları...

BEYAZ DUTUN FAYDALARI...

Kansızlığa Karşı Etkili: Beyaz dut, içerdiği yüksek demir ve C vitamini sayesinde kansızlık sorunlarına karşı etkili olur. Alyuvar üretimini arttırarak vücudu daha fazla oksijenle beslemeye yardımcı olur.

İdrar Söktürücü Özellik: Beyaz dut, idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki ödemleri atar ve böylece özellikle böbrek ve idrar yolu sağlığına katkıda bulunabilir.

Karaciğer ve Böbrek Sağlığını Destekler: Beyaz dut, karaciğer ve böbrekleri zararlı toksinlerden arındırmada yardımcı olur, böylece bu organların daha iyi çalışmasına katkı sağlar.

Solunum Yolu Rahatsızlıklarına İyi Gelir: Beyaz dut, içerdiği güçlü bileşenlerle solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir ve hızlı iyileşmeye yardımcı olur.

Egzama Karşı Etkili: Beyaz dutun egzama karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle kaşıntı azaltmaya ve cilt sağlığını destekler.

Kolesterol Seviyelerini Düşürür: Lif içeriği sayesinde beyaz dut, kötü kolestrol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Beyaz dut, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan Şekerini Kontrol Eder: Beyaz dut, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur, bu da özellikle şeker hastaları için önemlidir.

BEYAZ DUT NASIL TÜKETİLMELİ?

Beyaz dutu tüketmek için birkaç farklı yol vardır. İşte beyaz dutun nasıl tüketilebileceği hakkında bazı öneriler:

Taze Olarak Tüketme: Beyaz dut taze olarak yenebilir. Meyveyi yıkadıktan sonra saplarını çıkarak yemek mümkün. Taze beyaz dutun tadı tatlıdır ve hafif bir vanilya benzeri aroması vardır.

Kurutma: Beyaz dutu kurutarak kuru meyve olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş beyaz dut, atıştırmalık olarak kullanılabilir veya tariflerde yer alabilir.

EGZAMA İÇİN BEYAZ DUT KÜRÜ!

Egzama gibi cilt sorunlarına karşı beyaz dut kürü uygulanabilir. İşte nasıl yapılacağı:

Malzemeler:

Yarım litre su

Bir avuç beyaz kuru dut

Yapılışı:

Kaynamış suya kuru dutlar atılır.

6 bekletilen dutların altı kapatılarak ve soğumaya bıraklır.

Su ılıklaştığında egzamalı bölgeyi suda bekletebilir veya pamuk ya da bir bez yardımıyla karışım egzamalı bölgeye uygulanabilir.

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uygulanıldığında, egzamalar yavaşça sönerek kaybolacak...

KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Soğumuş karışım tekrar kullanılmamalı. Eğer egzamanızın türü inatçıysa, bir cilt uzmanından yardım alınmalı...