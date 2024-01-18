Kanye West tüm dişlerini söktürdü, yerine 'elmastan daha pahalı' protez taktırdı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:14

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:21

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü rapçi Kanye West bir başka çılgınlığa daha imza attı. West, dişlerini söktürdü ve yerine özel tasarım 'elmastan daha pahalı' 850 bin dolarlık titanyum protez taktırdı.

46 yaşındaki rapçi, kendisini ikonik James Bond kötü adamı Jaws'a benzettiği bir Instagram paylaşımında yeni sivri gülümsemesini gururla gösterdi.





DailyMail.com tarafından elde edilen özel bir fotoğrafta ünlü rapçi, 'elmastan daha pahalı' olduğunu açıklanan lüks yeni takma dişlerini sergiliyor. DailyMail.com'un kaynağının aktardığına göre West'in dişlerindeki implant yeni bir cerrahi model ve müzisyene özgü. Toplam maliyetinin 850 bin dolar olduğu söylenmekte.