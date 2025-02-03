Kanye West'in eşi Bianca Censori kimdir, ne iş yapıyor? Kanye West - Bianca Censori çifti kırmızı halıdan neden kovuldu?

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:25

Rapçi Kanye West, eşi Bianca Censori'nin kırmızı halıya çıplak gelmesi üzerine güvenlik görevlileri ve polis eşliğinde apar topar dışarı çıkarıldı. Peki, Kanye West'in eşi Bianca Censori kimdir? Kanye West - Bianca Censori çifti kırmızı halıdan neden kovuldu?

BİANCA CENSORİ KİMDİR?

Bianca Censori 5 Ocak 1995 yılında Melbourne, Avustralya’da dünyaya geldi. İç çamaşırı giymeden katıldığı davetle gündeme gelen ünlü isim tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Mesleği Mimari tasarımcı olan Bianca Censori giydiği tamamen transparan çıplak file elbisesiyle sosyal medyayı ve izleyenleri şoke etti.

Kanye West ile 2022 yılında dünyaevine giren Bianca Censori 2012’de liseyi, 2017’de ise lisans eğitimini tamamladı.

Melbourne Üniversitesi’nde mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesi yapan Censori, bir süre DP Toscano Architects’te staj yaptı.

Bianca Censori yaptığı bir açıklamada çocukluğundan itibaren heykeltraş olmak istediğini belirterek “Benim için mimarlık, sanat ve pragmatiğin birleşimidir. Bu yeryüzüne yerleştirebileceğimiz en büyük sanatsal jesttir.” ifadelerini kullandı.

Giyim tarzıyla zaman zaman eleştirilere maruz kalan Censori hakkında İtalyan basınında sıkça eleştirel haberler yayınlanıyor.

KANYE WEST - BIANCA CENSORI ÇİFTİ KIRMIZI HALIDAN NEDEN KOVULDU?

Bianca Censori, 30 yaşındaki tasarımcı, iç çamaşırı giymeden giydiği tamamen transparan çıplak file elbisesiyle sosyal medyayı ve izleyenleri şoke etti.

Bianca, kürklü bir paltoyla halıya doğru ilerlerken, teatral bir şekilde giysiyi düşürdü ve fotoğrafçılara poz verdi.

İkilinin "davetsiz olarak" gelmelerinin ardından etkinlikten ayrılmalarının istendiği ve "çılgın gösterileri" nedeniyle polisler tarafından dışarı çıkarıldıkları iddia edildi. Ancak başka bir kaynak 'kendi istekleriyle ayrıldıklarını' ve olayın tam olarak nasıl geliştiğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.