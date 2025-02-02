O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin kimdir?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:07

Melike Şahin'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı "O Ses Türkiye" ekranlara geri dönüyor. Programın yeni jüri üyesi olan Melike Şahin'in yaşamı ise merak edildi. Peki, Melike Şahin kim, nereli? Melike Şahin evli mi? Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi oldu?

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin 18 Nisan 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitimi aldı.

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. 2018 - 2019 yılları arasında çok sayıda konser verdi ve Diva Bebe Show adlı canlı şov programı yaptı.

İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de yayımlayan Şahin, bu dönemde pandemi dolayısıyla konser veremese de şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı.

MELİKE ŞAHİN EVLİ Mİ?

Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlendi.

MELİKE ŞAHİN O SES TÜRKİYE JÜRİSİ Mİ OLACAK?

2022 yılından bu yana ekranlara ara veren yarışma programı yeniden yayımlanacak. Bu sene jürilere Melike Şahin katıldı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Hadise Açıkgöz ile birlikte jüriliği üstlenecek.

MELİKE ŞAHİN'İN ŞARKILARI NELER?

Albümler

2021: Merhem

2024: Akkor

Teklileri

2017: Bi' fırlatsam

2017: Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile)

2017: Deli Kan

2018: Sevmek Suçsa Suçluyum

2018: Tutuşmuş Beraber

2019: Kimin Izdırabı

2019: Sakla Beni (Kutiman ile)

2019: Kara Orman

2020: Geri Ver

2020: Aşk Bitti (40 Yıllık Şarkılar)

2020: Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile)

2020: Elimi Tut (Kutiman ile)

2020: Ukde (Ah! Kosmos ile)

2021: Uykumun Boynunu Bükme

2021: Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile)

2022: Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen)

2022: Miras (Ah! Kosmos ile)

2022: İsyan (Ko Shin Moon ile)

2022: Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix)

2022: Olur Mu (Gazapizm ile)

2023: Ellerin Hani?

2023: Pençe

2023: Diva Yorgun

2023: Sarıl Bana (Hey! Douglas ile)

2023: Düldül (Mabel Matiz ile)