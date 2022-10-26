Kaplıca tedavileri, fiziksel ve mental sağlığa katkı sağlıyor
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, kaplıca tedavilerinin geleneksel olarak binlerce yıldır Anadolu'da uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, tıbbi masaj uygulamalarıyla beraber yapılmasının oldukça faydalı olacağını bildirdi.
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, kaplıca tedavileriyle sıcak ve mineralli suyun fiziksel etkilerinin yanı sıra ruhsal ve sosyal streslerden arınma gibi etkilerinin olduğunu aktardı.
Topal, "Kaplıca tedavilerinde yoğun terleme ile faz 3 konjugasyon aktiflenerek yoğun bir detoks sağlar. Kaplıca tedavisi uygulanan bireyler fiziksel ve mental olarak rahatlarlar" diye konuştu.
"REHABİLİTASYON AMAÇLARIYLA KULLANILIYOR"
Kaplıca tedavisi yöntemlerine ilişkin bilgi veren Topal, şunları kaydetti:
Günümüzde balneoterapi, kaplıca ve kür merkezlerinde tedavi, koruma ve rehabilitasyon amaçlarıyla kullanılıyor. Kaplıca tedavisinde ya da kaplıca küründe özgün tedavi modalitesi olan termomineral suyun kullanımı diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kompleks bir kür programı çerçevesinde değerlendiriliyor. Hidroterapi ise hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavisinde suyun bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasıdır. Hidroterapi uygulama yöntemleri tüm vücuda veya lokal uygulama banyoları, buhar banyoları, sıcak ve soğuk uygulama, kolon irrigasyonu ile bağırsak temizliği olarak sınıflandırılabilir. Banleoterapi termal sular, doğal çamur dediğimiz peloidler ve bazı gazların banyo, içme ve soluma yöntemleri ile tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Çeşitli katmanlardan yer üstüne çıkan belli bir ısıya sahip maden sularının banyolar veya soluma yoluyla günlük uygulamalar şeklinde kür tarzında terapi amaçlı uygulanmasıdır.
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