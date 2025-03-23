Kaptan Eda Erdem'den adalet çağrısı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:28

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:28

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran karar, sosyal medyada da genis bir tartışma konusu oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem oldu.

Eda Erdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı.

Kendi adıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizin sağduyusuna ve ülkemize olan sevgisine güveniyorum.

Ülke olarak verdiğimiz bu sınavda en büyük temennim, toplum vicdanının huzur bulacağı şekilde adaletin tecelli etmesidir."