Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 'Dayanışma Sandığı'nda!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:40

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:01

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önseçim günü geldi çattı.

Önseçim için daha önce sadece CHP üyelerinin oy kullanabileceği açıklanmış, ancak İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve gözaltı sürecinde üye olmayan yurttaşların da “dayanışma sandıklarında” oy kullanabilecekleri belirtilmişti.



Ünlü isimler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı desteklemek amacıyla 'dayanışma sandığında' oy kullandı.

ŞEVKET ÇORUH VE İLKER AYRIK







SERTAP ERENER





CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL





ZEYNEP TUĞÇE BAYAT VE CANSEL ELÇİN





TÜRKÜCÜ HATİCE





DANLA BİLİC

SEREN SERENGİL