Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 'Dayanışma Sandığı'nda!

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy verme işlemi başladı. Ünlü isimler de sandıklara giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 'Dayanışma Sandığı'nda!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:40

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önseçim günü geldi çattı.

Önseçim için daha önce sadece CHP üyelerinin oy kullanabileceği açıklanmış, ancak İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve gözaltı sürecinde üye olmayan yurttaşların da “dayanışma sandıklarında” oy kullanabilecekleri belirtilmişti. 

Ünlü isimler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı desteklemek amacıyla 'dayanışma sandığında' oy kullandı.

ŞEVKET ÇORUH VE İLKER AYRIK 



SERTAP ERENER



CAN BONOMO VE ÖYKÜ KARAYEL



ZEYNEP TUĞÇE BAYAT VE CANSEL ELÇİN 



TÜRKÜCÜ HATİCE

DANLA BİLİC

SEREN SERENGİL


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