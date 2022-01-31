'Kar yiyenler' dikkat: Sağlığınızdan olabilirsiniz
Kar yemenin, sanayileşmenin yoğun olduğu yaşam alanlarında zararlı olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, “Kar yemek zararlı ve kar yemeyi kimseye tavsiye etmiyoruz, çünkü kar havada duran zararlı toksik partikülleri toplayıp aşağıya indiriyor, zararlı kimyasal maddeleri içinde barındırdığı için birçok hastalığa davetiye çıkartıyor” dedi.
Ülke genelinde etkisini göstermeye devam eden ve her yeri
beyaza bürüyen karın tüketimi son zamanlarda oldukça arttı. Dut, üzüm pekmezi
gibi tatlandırıcılarla beraber karıştırılarak yenilen kar, sanayileşmenin yoğun
olduğu yerleşim alanlarında hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Yoğun bir şekilde kar yiyen yurttaşlar, yükselen ateşleri
sonrası hastanelerin yolunu tuttu. Gözle görülebilir bir şekilde artış gösteren
vakaların ardından ise uzmanından açıklama geldi.
Karın, havayı temizlemesi sonucu içerisinde bulunan kimyasal
maddelerin vücuda zararlı olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve
Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, kar yemenin şiddetli bir şekilde hastalığa
neden olabileceğini söyledi. Karın tüketilmesini tavsiye etmediklerini ifade
eden Dr. Kenar, kar yediği için boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gelen
hasta sayılarının son zamanlarda büyük bir artış gösterdiğini aktardı.
“HAVA, YAĞAN KARLA TEMİZLENMİŞ OLUYOR”
Karın zararlı olduğunu ve tüketen kişileri hastanede yatmaya
kadar götürebileceğini belirten Dr. Kenar, “Kar yemeyi alışkanlık haline
getiren vatandaşlarımız var. Kar yemeyi bir eğlence olarak görenler var. Kar
yemek zararlı ve kimseye tavsiye etmiyoruz. Yenen karın direk soğuk etkisine
bağlı olarak üst solunum yolundaki lokal bağışıklık mekanizmalarında bozulma
oluşabiliyor. Ayrıca, kar havada duran zararlı toksik partikülleri toplayıp
aşağıya indiriyor. Hava yağan karla temizlenmiş oluyor. Eğer o yere inmiş kar,
bir şekilde yenirse hem toksik maddeleri, hem de zararlı kimyasalları içinde
barındırdığı için üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, farenjit, zatürre
gibi çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor” dedi.
Kenar, sözlerine şöyle devam etti:
“Bize kar yiyip gelen hastaların bazılarında vücut
direncinin de düşük olmasına bağlı olarak tablo ağır olabiliyor çünkü, karın
temas ettiği havada ve toprakta var olan çeşitli mikroorganizmaların sebep
olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları, rutinde kullandığımız antibiyotiklere
cevap vermiyor. Bu nedenle, kar yeme sonrası gelişen enfeksiyonlar, hastalarımızın
3-5 gün hastanede yatmalarına neden oluyor.”
“Genellikle hastalar kar yediklerini söylemediklerinden tedavi gecikebiliyor. Bizler bu yüzden kar yenmesini önermiyoruz. Zaten karın herhangi bir besleyici özelliği de yok. Son zamanlarda vatandaşlarımız kar yedikten sonra bu tür şikayetler arttı. Sadece boğaz değil diğer bölgelerdeki enfeksiyonlarda da artış gözleniyor. Tabii bunun sebebi havaların birden soğuması ve üstüne kar yeme de eklenince vücudun dirençsiz hale gelip genel durum kötüleşmesidir.”
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