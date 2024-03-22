Yeşim Gül kimdir? Kara Ağaç Destanı'nın Durdu'su Yeşim Gül kaç yaşında, nereli?

Kara Ağaç Destanı'na usta oyuncu Yeşim Gül, Durdu karakteriyle dahil oldu. Peki, Yeşim Gül kimdir? Kara Ağaç Destanı'nın Durdu'su Yeşim Gül kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:36
Yeşim Gül kimdir? Kara Ağaç Destanı'nın Durdu'su Yeşim Gül kaç yaşında, nereli?
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hasan Karul’un yapımcılığını üstlendiği Kara Ağaç Destanı'na değerli bir oyuncu konuk oluyor. Ufuk Hakan Eren’in yönettiği diziye usta tiyatrocu Yeşim Gül güç katacak.1970’li yıllarda geçen "Kara Ağaç Destanı"nda Yeşim Gül, Celal Ağa’nın dünürü Durdu’ya hayat verecek. Peki, Yeşim Gül kimdir? Kara Ağaç Destanı'nın Durdu'su Yeşim Gül kaç yaşında, nereli?

YEŞİM GÜL KİMDİR?

Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966, Ankara doğumlu. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Ünlü tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Yeşim Gül, sinema, televizyon ve seslendirme alanında da kariyerini sürdürmektedir. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.


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