Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:54

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti. Peki, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu kimdir? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında, nereli?

TEĞMEN EBRU EROĞLU KİMDİR?

Teğmen Ebru Eroğlu, 2000 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Cemil ve Nermin Eroğlu çiftinin ilk çocuğu olan Ebru, İstanbul'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. İyi derecede Rusça bilen genç teğmen, Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.