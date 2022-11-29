Kara Şahin Düştü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

29 Kasım 2022 Salı, 11:05

Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down), yönetmenliğini Ridley Scott, senaristliğini ise Mark Bowden ve Ken Nolan'ın üstlendiği, 2001 yapımlı bir aksiyon/savaş filmidir.

KARA ŞAHİN DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

1993'te Birleşmiş Milletler'in Somali'ye yiyecek yardımı yapmasının ardından gelen yardımları adamları tarafından toplatan Mohamed Farrah Aidid on binlerce insanın ölmesine yol açmıştır. Bu olaya bir son vermek için özel eğitimli bir ekibin Aididin iki önemli adamını şehir merkezinde bir binada yakalamasına karar verilir. Plana göre şehre helikopterle gidilecektir. Binada 2 adam yakalanarak sıcak çatışma olmadan geri dönülecektir. 45 dakikada bitmesi planlanan bu görev, helikopterlerden birinin düşürülmesiyle bir anda tersine döner. Bundan sonra sayıları az olan askerlerle binlerce Somalili, 18 saat süren bir savaşa başlar.

KARA ŞAHİN DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Hartnett

Ewan McGregor

Tom Sizemore

KARA ŞAHİN DÜŞTÜ FİLMİNİN MÜZİĞİ KİME AİT?

Film müziğinin bestecisi Hans Zimmer'dir.

KARA ŞAHİN DÜŞTÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kara Şahin Düştü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.