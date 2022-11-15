400 Darbe filminin konusu ne, oyuncuları kim?

15 Kasım 2022 Salı, 11:25

400 Darbe (The 400 Blows), yönetmenliğinde ve senaryosunda François Truffaut olan, 1959 yapımlı bir dram filmidir.

400 Darbe FİLMİNİN KONUSU NE?

1950'lerin başlarında Paris'te yaşayan 12 yaşındaki Antoine, ailesiyle yaşadığı problemler ve okuldaki öğretmeni tarafından sıkça aşağılanması yüzünden hem ev hem de okul hayatında huzursuzdur. Ödevini yapmadığı için arkadaşıyla birlikte okuldan kaçtıkları bir gün sokakta annesini başka bir adamla görür. Bu şaşkınlıka okula döner ve ödevi yapmamasının nedeni olarak annesinin öldüğü yalanını söyler. Fakat söylediği bu yalan anne ve babası sağlam bir şekilde okula geldiklerinde ortaya çıkar. Antoine bir süreliğine uzaklaştırma cezası alır. Ailesinden korktuğu için eve gitmeye korkan Antoine ve arkadaşı, deniz kenarına kaçmaya karar verirler. Amaç, babasının daktilosunu çalıp satarak para kazanmaktır.

400 Darbe FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Pierre Léaud,

Claire Maurier,

Albert Rémy

400 Darbe FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

400 Darbe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.











