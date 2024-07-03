Karaciğer sorunları kapınızı çalabilir: Uzmanlardan hayati uyarı...

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:33

Vücudumuzun en büyük organı olan karaciğer, toksik maddeleri temizlemekten enerji depolamaya, enzim, protein ve kan pıhtılaşma faktörleri üretmekten sindirim ve metabolizmayı düzenlemeye kadar hayati fonksiyonlar üstlenir. Ancak, karaciğer sağlığına gereken özenin gösterilmediğini ve son yıllarda karaciğer hastalıklarının artış gösterdiğini belirten uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

KARACIĞER SAĞLIĞI İÇIN ALTIN KURALLAR

Karaciğer sağlığını korumak için dengeli beslenme, işlenmiş gıda ve alkolden uzak durma, fazla kilo ve obeziteyle mücadele, aktif bir yaşam tarzı benimseme, gereksiz ilaç kullanımından kaçınma ve kontrolsüz zayıflama çayları gibi muhtemel toksik maddelerden uzak durmanın önemi uzmanlar tarafından belirtiliyor.

KARACIĞER YAĞLANMASI VE SİROZ

Günlük yaşantımızdaki bazı yanlışlar, karaciğerimizi hızla yıpratıyor. Vücutta artan yağlanma karaciğer hücrelerinde yağ birikmesine sebep olur. Yağlanma arttıkça hepatit, ardından siroza dönüşüm gözlemlenir. Uzun süreli alkol tüketimi karaciğer yağlanması açısından en riskli etkenlerin başında gelir.

NAKİL SON AŞAMA!

Karaciğer yağlanmasının bilinen bir ilaç tedavisi olmadığını belirtilirken alkol tüketimi, bilinçsiz ilaç kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sağlıklı bir yaşama geçmek bu süreci durdurabilir.

NAKİLLERDE DOMİNO TEKNİĞİ

“Domino Nakil” tekniği, özel hastalıklarda nakil sırasında hastadan çıkarılan karaciğeri bir başka hastaya naklederek kişinin yaşamına devam etmesini sağlıyor.

“Dual Nakil” tekniği ise iki vericiden alınan karaciğer parçalarının aynı anda alıcıya nakledilmesini sağlıyor. Ayrıca, “Çapraz Nakil” yöntemi ile uygun eşleşme sağlandığında, kan grubu uymayan hastaların vericilerini değiştirerek iki hastaya eşzamanlı olarak karaciğer nakli yapılabiliyor.