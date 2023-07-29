Karaciğeri tertemiz, göbeği dümdüz yapan kür tarifi...

İnsan vücudunda karaciğerin 500'e yakın görevi bulunmaktadır. Karaciğerin vücudunuz için bu kadar çok çalışıyorken siz karaciğeriniz için ne yapıyorsunuz? Karaciğeriniz sizin sağlığınızı bu kadar düşünüyorken siz karaciğerinizin sağlığını düşünüyor musunuz? Karaciğerinizi arındırmak ve temizlemek için bu kürü mutlaka kullanın..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:49
Karaciğeri tertemiz, göbeği dümdüz yapan kür tarifi...
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Karaciğerinizin yorulduğunu hissediyorsanız bu kürü mutlaka kullanmalısınız. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hazırladığı tarife göre bu kür karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor.

İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yenileme kürünü bu sözleriyle destekliyor; "Karaciğer yenileme kürü, karaciğeri yorulan, karaciğerinde toksin biriken yani bu kür ile karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme hızını arttırıyorsunuz. Bu kürü kullanarak karaciğeri yoran, kızartmalar, cipsler ve tatlıların karaciğerinizde oluşan yorgunluğu yeneceksiniz."  

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR

Malzemeler;

5-6 adet maydanoz

1 adet limon

2 diş ezilmiş sarmısak

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

Hazırlanışı;

1 kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu ilave edilir.

15 gün boyunca her sabah aç karnına içtiğinizde karaciğerinizin arındığını ve göbeğinizin erdiğini göreceksiniz.


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