Karaciğeri tertemiz, göbeği dümdüz yapan kür tarifi...

Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:49

Güncelleme: 29.07.2023 - 14:49

Karaciğerinizin yorulduğunu hissediyorsanız bu kürü mutlaka kullanmalısınız. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hazırladığı tarife göre bu kür karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor.

İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yenileme kürünü bu sözleriyle destekliyor; "Karaciğer yenileme kürü, karaciğeri yorulan, karaciğerinde toksin biriken yani bu kür ile karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme hızını arttırıyorsunuz. Bu kürü kullanarak karaciğeri yoran, kızartmalar, cipsler ve tatlıların karaciğerinizde oluşan yorgunluğu yeneceksiniz."

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR

Malzemeler;

5-6 adet maydanoz

1 adet limon

2 diş ezilmiş sarmısak

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

Hazırlanışı;

1 kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu ilave edilir.

15 gün boyunca her sabah aç karnına içtiğinizde karaciğerinizin arındığını ve göbeğinizin erdiğini göreceksiniz.