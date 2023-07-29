Karaciğeri tertemiz, göbeği dümdüz yapan kür tarifi...
İnsan vücudunda karaciğerin 500'e yakın görevi bulunmaktadır. Karaciğerin vücudunuz için bu kadar çok çalışıyorken siz karaciğeriniz için ne yapıyorsunuz? Karaciğeriniz sizin sağlığınızı bu kadar düşünüyorken siz karaciğerinizin sağlığını düşünüyor musunuz? Karaciğerinizi arındırmak ve temizlemek için bu kürü mutlaka kullanın..
Karaciğerinizin yorulduğunu hissediyorsanız bu kürü mutlaka kullanmalısınız. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hazırladığı tarife göre bu kür karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor.
İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yenileme kürünü bu sözleriyle destekliyor; "Karaciğer yenileme kürü, karaciğeri yorulan, karaciğerinde toksin biriken yani bu kür ile karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme hızını arttırıyorsunuz. Bu kürü kullanarak karaciğeri yoran, kızartmalar, cipsler ve tatlıların karaciğerinizde oluşan yorgunluğu yeneceksiniz."
KARACİĞERİ TEMİZLEYEN KÜR
Malzemeler;
5-6 adet maydanoz
1 adet limon
2 diş ezilmiş sarmısak
1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
Hazırlanışı;
1 kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu ilave edilir.
15 gün boyunca her sabah aç karnına içtiğinizde karaciğerinizin arındığını ve göbeğinizin erdiğini göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!
- Dacia Spring'te yıl sonu satış hedefi açıklandı
- Suudiler, Baykar’a göz dikti