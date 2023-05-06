Spor hekimi uyardı: 'Obezitenin Türkiye’de yüzde 55’i aşacağı söyleniyor'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 07:00

Sağlıklı bir yaşamın düzenli egzersizle mümkün olabileceği bilinirken uzmanlar spor yapılmadığı takdirde Türkiye’de obez oranının yüzde 55’i aşacağı bilgisini verdi. Spor hekiminin çoğu hastanede bulunduğunu belirten Spor Hekimi Uzmanı Dr. Ahsen Oğul, spora katılmadan önce kişinin muhakkak bir spor taraması yapması gerektiğine dikkat çekti.

"YÜKSEK TEMPODA EGZERSİZ YAPMASI GEREKİYOR"

Spor yaralarından korunma ve yaralanma gerçekleştiği zaman tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için destekte bulunduklarını ifade eden Oğul, “Dünya Obezite Federasyonu Obezite Günü’nde bir atlas yayınladı. Bu atlasta ‘bakış açımızı değiştirelim ve artık obeziteyi yılın mottosu olarak konuşalım’ dediler. Atlas açıkçası Türkiye için çok iyi verilere sahip değil. Obezitenin 2015 yılında veri olarak Türkiye’de yüzde 55’i aşacağı verilmiş. Kadınlarda yüzde 60’ı, erkeklerde yüzde 49’u geçeceği söyleniyor. Bu verilere dayanarak halkımızı daha fazla egzersize katılımını sağlamamız gerekiyor. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri var. Her bireyin haftada en az orta ya da yüksek tempoda egzersiz yapması gerekiyor" dedi.

"İLK 72 SAAT ÖNEMLİ"

Spor yaralanmalarından sonra ilk 72 saat boyunca zedelenmiş dokunun kullanılmamasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Oğul, şunları kaydetti:

“Spor yaralanmaları sonrası akut dönemde poliklinikte sık karşılaştığımız yapılan yanlışlar var. Bunlardan en önemlisi sıcak uygulama ve masaj yapılmasıdır. Spor yaralanmalarından sonra ilk 72 saat soğuk uygulama yapılması gerekiyor. Yine masaj yapılmaması, saunaya girilmemesi ve alkol kullanılmaması gerekiyor. Aynı zamanda bir bükülmede bandaj ile bölgeye verilen yükün azaltılması, desteklenmesi ve ilk 72 saat boyunca yaralanmış dokuyu kullanmamak bizim için önemlidir.”