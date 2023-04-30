Uzmanından çocuklarda obezite riskine karşı uyarı

Yayınlanma: 30.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 07:00

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, çocuklarının en önemli sağlık tehdidinin obezite olduğunu bilip dikkatli olmaları konusunda aileleri uyardı.

Obezitenin çeşitli türleri olduğunu belirten Süleymanoğlu, bunları ‘aşırı kilo, şişmanlık, aşırı şişmanlık' olarak sıralayarak “Çocuğunuzun vücut kitle endeksine göre bunu hesaplayabilirsiniz. 20-30 yıl önce obez oranları çok düşük iken artık okul sıralarında sıklıkla rastladığımız vücut tipine dönüşmüş oldu” açıklamasını yaptı.

"PROBLEMLERİ TOPLUMA YANSIR"

Obezitenin halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Süleymanoğlu, “Obezite kronik bir hastalıktır. Problemleri uzun dönemde topluma yansır. Kalp damar hastalıklarından hipertansiyona, şeker hastalığından endokrin bozukluklara kadar her türlü probleme neden olur. Obeziteyle ilişkili sağlık problemleri, çok uzun zaman içinde ortaya çıktığı için şu anda fark edilmiyor. Bu da ileride sağlık sistemine büyük yük bindirecek. Bunu şimdi o kadar fark etmiyor olmamız ise bunun çok uzun süre içerisinde ortaya çıkıyor olması ve bu sürenin daha başında olmamızdır” dedi.

"5 TEMEL YÖNTEM VAR"

Son zamanlarda özellikle çocuklarda görülen obezitenin arttığını vurgulayan Süleymanoğlu, “Genetik ve hormonsal nedenlerden dolayı çocuklarda erkeklerde, erişkinlerde kızlarda daha fazla görülüyor. Asıl önemli olan bu tehlikenin farkında olarak obezitenin artmasını kontrol altına almaktır. Bunun için 5 temel yöntem vardır. Bunları dikkatli uygulamak gerekir” diye konuştu.

Süleymanoğlu, yöntemleri şu şekilde sıraladı:

“Birincisi, bu ailenin ortak problemi olarak kabul etmektir. İkincisi yemek miktarını kısıtlamaktır. Obezite yenilen şeylerin tüketilen kaloriden daha fazla olmasından kaynaklanır. Bir magazin programında ya da sosyal medyada belki ‘şunu yerseniz zayıflar’ denilir. Ama tıbbi bir metinde, herhangi bir tıbbi bilgilendirme de asla yediğiniz bir şeyden dolayı zayıflarsınız denilmez. Biri size yediğiniz ‘şunu yerseniz zayıflarsınız’ diyorsa bilin ki net olarak sizi kandırma peşindedir. Yemediklerimizden dolayı zayıflarız. O yüzden aldığımız miktarı kısıtlamamız veya sınırlandırmamız gerekiyor. Üçüncüsü çocuğunuzun aktivitesini arttırmak, yürümeye teşvik etmektir. Dördüncüsü bu kilonun gidişatını, dışarıdan bir göz tarafından takip ettirip kontrol ettirmektir. Beşincisi çocuğunuzun obez olmasına altta yatan psikojenik sebep oluyor olabilir. Bunu tespit edip kontrol altına almak için de uzmana başvurulmalıdır.”

"KİLO PROBLEMİ YAŞAYACAĞINI GÖSTERİR"

Süleymanoğlu, “6 yaşında, özellikle kız çocukların kilosunun ne olduğu, hayat boyu kilosunu gösterme açısından önemli kriterdir. Eğer bu yaşta aşırı kiloluysa hayatı boyunca yüzde 40-60 oranında kilo problemi yaşayacağını gösterir. O nedenle mümkün olduğu kadar bu problem erken fark edilip ona göre erkenden düzeltici faaliyetlerde bulunmakta fayda var” şeklinde konuştu.