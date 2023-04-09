Kardiyologlardan 'sağlıklı kalbin' formülü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle özel tavsiyelerde bulunan kardiyologlar; kalp ve damar hastalıklarına karşı vatandaşları çok hareket etmeleri ve yemek miktarlarını ayarlamaları konularında uyardı.

Prof. Dr. Soylu, yemeklerin miktarına dikkat çekerken, Uzm. Dr. Yanık da hareketin önemine dikkat çekti.

SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN AZ YİYİP, ÇOK HAREKET

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, şöyle konuştu:

“Teknolojinin gelişmesi, gittikçe artan hareketsizlikle beraber dünyada artan hastalıkların başında şeker hastalığı, şişmanlık gibi problemler gelmektedir. Bunlar kalp sağlığının bozulmasında en önemli büyük risk faktörleridir. Hastaların ya da hasta adaylarının bu konuda yapacakları en önemli şey bu konudaki olumsuzlukları düzelmektedir. Daha fazla hareket etmeleri, daha az yemekleri gerekmektedir. Egzersiz konusunda ise hastaların düzenli egzersiz yapmaları çok önemlidir.

Bunun dışında yemek konusunda da birçok hastanın ne yemek istediğini merak ediyoruz. Aslında buradaki temel davranışın yemek miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Yemeğin içeriği dışında da miktarda çok önemlidir. Birçok hasta aslında sağlıklı gıdalar yiyerek sağlığına kavuşacağını düşünüyor. Bu çok doğru bir algı değil. Bazı atıştırmalık daha sağlıklı olduğu konusunda şüphe yok ancak miktar çok önemlidir. Hastalara verilmesi gereken mesaj az yiyip çok hareket etmeleridir. Yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteler özellikle kalp sağlığı açısında olumlu sonuçlar doğuran hareketlerdir."

"HAFTADA 3 GÜN KOŞU HAFİF TEMPO KOŞU"

Hafif tempo koşunun kalbe iyi geldiğine değinen Uzm. Dr. Ahmet Yanık, “Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık ölüm sebeplerinden biri. Hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, ailede kalp hastalığı olması, obezite, hareketsiz yaşam gibi durumlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskini artmaktadır. Düzenli beslenme ve egzersiz kalp sağlığını koruma açısından önemlidir. Haftada en az 3 gün, 30-45 arasında hafif tempolu yürüyüş kalp hastalarına ve kalp hastalıklarından korunmada önerilmektedir. Ayrıca, kalp hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırmaları ve takip eden hekiminin verdiği tedaviyi aksatmamaları önerilmektedir" diye konuştu.