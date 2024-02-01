Kargo şirketlerine en çok şikayet edilen konular
Kargo şirketlerine edilen şikayetlerin nedenleri açıklandı. En çok şikayet eden il İstanbul olurken, 247 bin 946 şikayet analiz edildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kargo şirketlerine edilen şikayetleri analiz etti ve 2023 raporunu paylaştı.
Şikayetvar platformunun açıklandığı verilere bakıldığında ise en çok şikayet edilen alanın e-ticaret sektörü olduğu görüldü. En çok şikayet alan şehir olarak İstanbul ön plana çıkarken, veriler göre yılın ilk altı ayında 247 bin 946 şikayet çözüme kavuştu.
KARGO ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR
- Şube veya personel şikayetleri %53,5
- Geç teslimat %16
- Kayıp, çalıntı %9,6
- Yanlış kişiye teslimat %2,9
- Ücretlendirme %2,4
- Hasarlı teslimat %2,4
- Yanlış veya eksik bilgilendirme % 1,8
- Veri gizliliği %0,4
- Diğer %10,9
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