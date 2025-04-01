Karikatürist Musa Gümüş yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 01.04.2025 - 21:25

Güncelleme: 01.04.2025 - 21:25

Karikatürist Musa Gümüş bugün geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi.

1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren Gümüş’ün ilk karikatürü 1980 yılında Gırgır’da yayımlandı.

1989-1994 yılları arasında HIBIR mizah dergisinde karikatürist olarak çalıştı. Bando dergisinde çocuklara yönelik çizgi öyküler çizdi. NOKTA dergisinde illüstrasyonları yayınlandı.

Gümüş, 1994-1998 yılları arasında da HBR Maymun mizah dergisinin kadrosunda yer aldı.

Karikatürist Gümüş, 1996-1999 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi’nin Dinozor mizah dergisini bir grup arkadaşıyla yayın hayatına geçirerek “Babalar ve Oğulları””Kinci Cumhuriyetçiler”gibi köşeler ve kapak karikatürleri çizdi.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Gümüş evli ve bir çocuk babasıydı.